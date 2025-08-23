Analiza Ministro de Industrias estrategias para impulsar la producción del sector en Cuba (+Fotos)

El Ministro de Industrias de Cuba Eloy Álvarez Martínez realizó una visita de trabajo a la provincia, de Ciego de Ávila siguiendo su práctica habitual de supervisar el desempeño de las empresas del sector con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los planes de producción, así como la gestión de la situación energética por parte de cada entidad.

Durante la visita, el Ministro revisó exhaustivamente el encadenamiento productivo, la atención a los trabajadores y los avances en el desarrollo de soluciones para mejorar la eficiencia energética. Se prestó especial atención a los esfuerzos de las empresas por adquirir medios que permitan ahorrar combustible al país.

«Yo creo que en esta provincia, en lo que hemos estado apreciando, se ve que hay un impacto y que se han ido identificando soluciones que han permitido que la mayoría de las organizaciones no tengan pérdidas». apuntó Álvarez Martínez.

De igual forma el titular manifestó que se va logrando ingresos, financiamientos en divisas que logren reanimar la producción. Y esa misma reanimación de la producción va a permitir reanimar producciones que puedan dar soluciones en monedas nacionales, ya sea a la economía o a la población.

Álvarez Martínez señaló que en medio de estas complejidades, donde hay un impacto del déficit de energía, todo taller que podamos echar a andar con fuentes de energía renovables es una alternativa, que permitirá incrementar la producción industrial.

El recorrido incluyó la visita a varias empresas clave del sector, comenzando por la empresa Cepil, donde se evaluó el cumplimiento del plan de producción de uniformes escolares, el cual ha mostrado resultados positivos. También se visitaron la empresa de muebles Lídex y la empresa Copextel, entre otras, para conocer de cerca su funcionamiento y sus resultados productivos.»