Analiza Presidente del Parlamento Cubano el fortalecimiento del programa alimentario en Ciego de Ávila (+Fotos)

Esteban Lazo Hernández, miembro del Consejo de Estado y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sostuvo un intercambio con directivos y campesinos del polo productivo La Cuba sobre las condiciones de las plantaciones para cumplir con los compromisos del año en curso, los cuales superan las 12 mil toneladas.

De materializarse, esta cifra marcaría un récord en la entrega de alimentos por parte de este emporio.

Durante su recorrido, Lazo Hernández visitó el centro de beneficio de plátano Gran Enano, altamente demandado, del cual salen diariamente alrededor de 450 cajas destinadas a la población y al turismo.

En el lugar, dialogó con los trabajadores acerca de las condiciones laborales, el sistema salarial y la capacidad para incrementar el procesamiento, dada la creciente demanda nacional de este fruto.

En el mercado agropecuario La Cuba, el dirigente conversó con obreros y clientes acerca de la calidad y disponibilidad de los diversos productos.

Todos coincidieron en que, aunque los avances son aún incipientes, se trabaja para extender estos beneficios a todos los consejos populares de la provincia.

Posteriormente, en el teatro de la sede del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, se presentó la estrategia de comunicación para la rendición de cuentas de la provincia ante el Parlamento Cubano, la cual tendrá lugar dentro de 105 días.

Alfre Menéndez Pérez, Gobernador avileño, enfatizó que este plazo servirá para materializar las tareas pendientes, especialmente en el orden social.