Analizarán partidistas avileños transformaciones socioeconómicas

Los delegados e invitados a la Asamblea Provincial del Partido en Ciego de Ávila, prevista para el próximo día 25, analizarán las temáticas que permitan fortalecer la vida interna de los comités municipales que promueva la transformación de los núcleos, y a su vez, cada base con la combatividad y la exigencia.

Uno de los tópicos relevantes que ocupará la agenda de ese encuentro, el más importante para la organización política, será el programa alimentario por la arquitectura agrícola instalada aquí y que debe responder a esquemas nacionales y locales, como las aún insuficientes 28 libras per cápita cada mes.

El desarrollo programado del autoabastecimiento municipal de las principales viandas hasta el 2024 y la creación de unos tres metros cuadrados por habitantes de hortalizas y condimentos frescos dan fe del esfuerzo realizado, proyectos realizados en las comunidades urbanas y rurales.

Carlos Blanco Sánchez, Director General Empresa Agropecuaria La Cuba, enfatizó que lo imprescindible en los momentos actuales es elevar la producción para bajar los precios en los mercados minoristas, pues con el logro representaría el proceso reversible de la protección de las familias cubanas.

La aplicación de las directrices del 8vo Congreso del Partido posibilitó en el territorio avileño crear proyectos de desarrollo local, cooperativas no agropecuarias, y micro, pequeñas y medianas empresas, como Media Luna, la MYPIMES mejor proyectada, no solo por el alcance tecnológico, sino por el sistema de comercialización.

Yadier Avilés Mambribes, comercial de la media empresa Media Luna, explicó que durante el pasado lograron exportar unos 6 000 000 de USD con las ventas On Line, aunque solo se proyectaron dos millones para el periodo, pero el contexto pandémico posibilitó abrir nuevos frentes de venta, que les salió bien, acotó.

No obstante, en la provincia no se explota al máximo las posibilidades creativas, cuando en tres de los10 municipios avileños no existen esos tipos de estructuras productivas., a pesar que existen condiciones similares que el resto de los territorios, pero que necesitan de empujes para crear más empleos y producciones locales.

El trabajo comunitario integrado representa una de las fortalezas de la labor política del Partido y hasta allí se ha volcado el mayor esfuerzo para reducir las vulnerabilidades familiares y sociales.

El destino Jardines de Rey exhibe crecimientos, con la apertura de unas 2 500 habitaciones en 7 hoteles. Donde se aprovechó el periodo pandémico para materializar un proceso de mantenimiento en las cadenas Gran Caribe y Cubanacán, lo que posibilitó realizar mejoras en correspondencia con los estándares internacionales.