Anuncian implementación de la Estrategia Nacional para el desarrollo del Béisbol Cubano

Como parte del recorrido para la implementación de la estrategia del Béisbol en Cuba la principales autoridades deportivas del deporte en el país se reunieron en Ciego de Ávila.

En una jornada decisiva para el futuro del béisbol cubano diseñar un plan integral que revitalice el deporte nacional, y que se cumpla, se convierte hoy en primera necesidad de la nación.

Juan Reinaldo Pérez Pardo presidente de la Federación Cubana de Béisbol – Sofboll se refirió a las prioridades de la estrategia :

– La continuidad del proyecto de las pequeñas ligas en todo el país .

– La construcción de estadios Beisbolitos en todos los municipios.

– El incremento de las acciones del Béisbol en la Base protagonizado por equipos de Barrios.

– La celebración de los Campeonatos provinciales de Béisbol en cada uno de los territorios.

– La creación de la escuela nacional de Béisbol.

– Dar Prioridad al Funcionamiento de las Academias Provinciales .

– Mantener el campeonato nacional de Béisbol Sub 23.

– Intensificar la superación y categorización de los profesores en el País.

– Aprovechar los patrocinios de la serie nacional y la liga Elite para generar ingresos.

– Concretar la participación de especialistas extranjeros que constribuyan a la superacion de nuestros Profesores en el país.

– Incrementar la cantidad de contratación de peloteros cubanos en el sistema del Béisbol profesional japonés.

– Y Acelerar la introducción de nuevas tecnologías constituyen algunas de las prioridades .

En la reunión, Carlos Martín director de la Serie Nacional ratificó el inicio de la temporada cubana para el próximo 2 de septiembre y la integración de todas las nóminas quedarán definidas este lunes.