Apicultores majagüenses cumplen plan anual de miel y derivados de la colmena (+Fotos)

Con aproximadamente 1200 colmenas y dos criaderos de abejas reinas, los apicultores de Majagua destacan en Ciego de Ávila por sus elevados rendimientos en la producción de miel y sus derivados.

El trabajo sistemático de los productores permitió que el suroeste avileño concluyera la campaña de 2025 con un acopio de 47.95 toneladas de miel, cifra que no solo permitió cumplir el plan técnico-económico, sino también contribuir a la economía nacional, al tratarse de uno de los principales rubros exportables.

A este resultado se suma el sobrecumplimiento en la producción de cera (900 kg), propóleo (42 kg) y polen (32 kg). Asimismo, se aportaron 4 kilogramos de jalea real a la industria nacional, insumo indispensable para el desarrollo biofarmacéutico.

Otro indicador que distinguió a la apicultura majagüense fue la producción de abejas reinas. Gracias a la eficiente labor del Centro de Reproducción “El Milagro”, el municipio aportó cerca de dos mil reinas melíferas —frente a un plan de novecientas—, lo que garantizará el incremento de panales en suelo avileño.

Con un aporte significativo al plan territorial destacó la brigada liderada por el apicultor Oneido Gómez Farias, quien entregó alrededor de 46.1 toneladas de miel y otros productos de la colmena, de alta demanda en el mercado internacional y con notables resultados en el programa de sustitución de importaciones.

Cabe señalar que, aunque las producciones del suroeste avileño en este año no alcanzaron los niveles de ejercicios anteriores —debido a la escasez de insumos esenciales para el trabajo en los apiarios—, el sector se sobrepone a las dificultades. Entre las metas para 2026 figuran el sobrecumplimiento del plan de miel y sus derivados, así como la realización de capacitaciones sobre manejo de colmenas, prevención de enfermedades e incremento de la flora melífera.

Majagua cuenta con 13 productores apícolas. Entre las proyecciones a corto plazo se encuentran el aumento de la producción de polen y jalea real, así como la exportación de cera y abejas reinas.