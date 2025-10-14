Aporta empresa avileña arena beneficiada para el desarrollo energético y habitacional del país 

Un importante aporte al desarrollo energético y constructivo del país se concreta con la entrega de arena beneficiada por parte de la Planta de Producción NGuyen Van Troi de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Cantera Chambas, de la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila.

Ubicada en el municipio de Chambas, esta planta permitirá con la entrega de sus producciones el montaje de parques fotovoltaicos, según declaraciones a este sitio, de Miguel López Cordero, jefe de la entidad.

Además de su papel en el programa de energía solar, la planta beneficiadora de arena también juega un rol fundamental en el impulso a los programas de la vivienda y en importantes inversiones que se llevan a cabo en el territorio avileño.

La arena procesada en esta planta es un insumo esencial para la construcción de viviendas, edificios y otras infraestructuras necesarias para el desarrollo económico y social de la provincia,apuntó, López Cordero.

Por otra parte explicó «que este es el tipo de arena que necesitan los parques fotovoltaicos facilitará tapar el cable coaxial que lleva la corriente al conectarla a donde va conectado todo el parque completamente y tiene que ser con arena de esta porque no tiene piedra y la piedra que se puede tener es redonda y no poncha el cable ; sin embargo , otro tipo de áridos poncha los cables y vienen las interrupciones después y lo que se prevé es que no haya interrupciones después que se conecte el parque.

«Esta planta no solo beneficia a Ciego de Ávila, sino que también contribuye al desarrollo de otras provincias», manifestó, Miguel López Cordero, jefe de la planta beneficiadora de arena.

«Estamos entregando arena a provincias como Camagüey y Villa Clara, apoyando sus programas de construcción y sus inversiones en infraestructura».

La puesta en marcha de esta planta beneficiadora de arena es un ejemplo de cómo la innovación y la eficiencia en el sector de la construcción pueden contribuir al desarrollo sostenible del país, al montaje de los parques fotovoltaicos, al impulso de la construcción de viviendas y al crecimiento económico de las provincias y el país.