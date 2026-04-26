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Apoyan movimiento “Mi firma por la Patria” pobladores del municipio de Baraguá

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 26, 2026

El movimiento “Mi firma por la Patria” cuenta con el respaldo incondicional de pobladores y trabajadores del municipio de Baraguá, quienes se han unido para mantener la paz y la soberanía de Cuba frente a las históricas agresiones del gobierno de Estados Unidos.

En cada firma estampada, acompañada de firmeza y corazón, los baragüenses defienden y dan continuidad a la Revolución Cubana.

El gesto, sencillo pero profundo, se multiplica en los seis consejos populares del territorio, donde el compromiso ciudadano representa, según sus protagonistas, “el Girón de hoy”.

Más de 20 000 habitantes de esta demarcación —cifra que abarca prácticamente la totalidad de su población adulta— han respondido al llamado de la Sociedad Civil Cubana a través del movimiento “Mi firma por la Patria”.

A ellos se suman firmantes de toda la provincia de Ciego de Ávila y de todo el país, en una muestra de unidad y determinación que refuerza el futuro de la nación, precisamente en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

La respuesta, firme y segura, constituye un llamado claro a respetar la libertad, la independencia y la soberanía de Cuba.

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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