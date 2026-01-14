Arbovirosis en Ciego de Ávila: “Estamos en zona de seguridad”

La provincia de Ciego de Ávila cerró 2025 con una significativa disminución en los reportes de casos febriles y sospechosos de dengue, ubicándose en “zona de seguridad”, según declaró el Dr. José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

—¿Cuál es la situación actual de las arbovirosis en la provincia?

— Al cierre de la semana 52 del año pasado continuaron disminuyendo los reportes de febriles, así como el porcentaje de positividad de IGM en estos pacientes, y por consiguiente la tasa de incidencia.

“Desde la semana 43 hasta la 52 se mantuvo un descenso gradual en el número de febriles en prácticamente todos los municipios, llegando en la semana 52 a la menor expresión registrada en la provincia en las últimas semanas del año”.

—¿Qué municipios presentan mayor incidencia?

— Los municipios con mayor número de casos sospechosos reportados en el acumulado son Ciego de Ávila y Morón, en ese orden, seguidos por Venezuela, Baraguá y Florencia. No obstante, a partir de esa misma semana comenzaron a disminuir gradualmente el número de sospechosos y la tasa de incidencia en casi todos los municipios.

—¿A qué se debe esta mejoría?

— Estamos en el mejor momento. El clima nos está ayudando, está lloviendo un poco menos, y las acciones que se han realizado en todas las localidades, sobre todo en la estratificación de riesgo, han dado mejores frutos. En cuanto al mal endémico, tanto de los febriles como de los sospechosos, nos mantenemos en zona de seguridad.

—¿Qué estrategias se mantienen para consolidar estos resultados?

— Mantenemos el trabajo intensivo, sobre todo intradomiciliario, en las zonas que se van estratificando de riesgo. Nos entró también abate y vamos a comenzar a aplicarlo en el ciento por ciento de los universos que se vayan visitando a medida que transcurre el ciclo de este mes.

—¿Qué mensaje tiene para la población?

—A pesar de la disminución de los febriles y de los casos IGM positivo, seguimos alertando a la población que ante cualquier síntoma deben acudir al médico. Según la demora que tenga el paciente en acudir a un especialista que decida qué tratamiento o tipo de ingreso requiere, corre el riesgo de caer en un cuadro grave de la enfermedad y, por consiguiente, necesitaría ingreso y otras medidas más enérgicas para contrarrestar la enfermedad.

