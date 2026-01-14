Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Sociedad

Arbovirosis en Ciego de Ávila: “Estamos en zona de seguridad”

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 13, 2026

La provincia de Ciego de Ávila cerró 2025 con una significativa disminución en los reportes de casos febriles y sospechosos de dengue, ubicándose en “zona de seguridad”, según declaró el Dr. José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

—¿Cuál es la situación actual de las arbovirosis en la provincia?

— Al cierre de la semana 52 del año pasado continuaron disminuyendo los reportes de febriles, así como el porcentaje de positividad de IGM en estos pacientes, y por consiguiente la tasa de incidencia.

“Desde la semana 43 hasta la 52 se mantuvo un descenso gradual en el número de febriles en prácticamente todos los municipios, llegando en la semana 52 a la menor expresión registrada en la provincia en las últimas semanas del año”.

—¿Qué municipios presentan mayor incidencia?

— Los municipios con mayor número de casos sospechosos reportados en el acumulado son Ciego de Ávila y Morón, en ese orden, seguidos por Venezuela, Baraguá y Florencia. No obstante, a partir de esa misma semana comenzaron a disminuir gradualmente el número de sospechosos y la tasa de incidencia en casi todos los municipios.

—¿A qué se debe esta mejoría?

— Estamos en el mejor momento. El clima nos está ayudando, está lloviendo un poco menos, y las acciones que se han realizado en todas las localidades, sobre todo en la estratificación de riesgo, han dado mejores frutos. En cuanto al mal endémico, tanto de los febriles como de los sospechosos, nos mantenemos en zona de seguridad.

—¿Qué estrategias se mantienen para consolidar estos resultados?

— Mantenemos el trabajo intensivo, sobre todo intradomiciliario, en las zonas que se van estratificando de riesgo. Nos entró también abate y vamos a comenzar a aplicarlo en el ciento por ciento de los universos que se vayan visitando a medida que transcurre el ciclo de este mes.

—¿Qué mensaje tiene para la población?

—A pesar de la disminución de los febriles y de los casos IGM positivo, seguimos alertando a la población que ante cualquier síntoma deben acudir al médico. Según la demora que tenga el paciente en acudir a un especialista que decida qué tratamiento o tipo de ingreso requiere, corre el riesgo de caer en un cuadro grave de la enfermedad y, por consiguiente, necesitaría ingreso y otras medidas más enérgicas para contrarrestar la enfermedad.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Informa Radiocuba sobre interrupciones en señal de radio y televisión 

Ene 13, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Naufragio en cayo Media Luna (+Fotos)

Ene 13, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Menos con más

Ene 13, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Informa Radiocuba sobre interrupciones en señal de radio y televisión 

13 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Arbovirosis en Ciego de Ávila: “Estamos en zona de seguridad”

13 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Una estrategia necesaria para la soberanía alimentaria

13 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Naufragio en cayo Media Luna (+Fotos)

13 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila