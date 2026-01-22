Arte joven en movimiento: la AHS fortalece su vanguardia cultural hacia el 2026

Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la Asociación Hermanos Saíz, analiza el papel de la organización en el panorama cultural cubano actual, destacando la vigencia de la Cruzada Siguiendo la Trocha en Ciego de Ávila y los ambiciosos proyectos que marcarán la celebración del 40 aniversario de la AHS en 2026

La Asociación Hermanos Saíz (AHS) se consolida como un espacio vital para la juventud artística cubana, especialmente en momentos de complejidad nacional. Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la organización, escritor, periodista y director de la revista El Caimán Barbudo, conversó con Invasor sobre el impacto de la Cruzada Siguiendo la Trocha y el sistema de eventos que la AHS desplegará en 2026.

—La Cruzada Siguiendo la Trocha es ya tradición en Ciego de Ávila. ¿Qué representa para usted esta experiencia?

— Ha sido profundamente estimulante. Participar en esta cruzada me ha permitido conocer sitios históricos fundamentales, pero sobre todo vivir esa sensación tan especial de llevar arte a comunidades y escuelas primarias. Estar en Ciro Redondo, ver los fortines con los propios ojos, conocer de primera mano lo que uno había leído en libros, pero hacerlo acompañado de un grupo de amigos, de varias generaciones de creadores que han mantenido viva esta cruzada durante décadas, le da un sentido extraordinario.

“La cruzada simboliza parte de lo esencial del alma de la Asociación Hermanos Saíz: es una organización que avanza constantemente, que lo hace con el encanto del arte, con buenas sensaciones, y con personas que son jóvenes todo el tiempo, sobre todo por su manera de pensar y su voluntad. Ciego de Ávila es una provincia que queremos muchísimo, y confirmar que la cruzada sigue con vida y fuerza, que continuará durante muchos años más, nos llena de alegría”.

—En tiempos difíciles para el país, ¿cuál es el papel de la vanguardia artística juvenil?

— Precisamente porque son tiempos muy difíciles, una organización como la AHS es más útil y uno disfruta más lo que hace, siente mucho más compromiso. Es un privilegio que exista la AHS y que en el panorama cultural cubano los jóvenes tengan las opciones que brinda esta organización.

“Hoy tenemos 107 eventos en toda Cuba, de todas las manifestaciones artísticas. Cuando uno los mira por dentro, siente orgullo: algunos están entre los principales certámenes culturales del país. Piense en las Romerías de Mayo, el Festival Mundial de Juventudes Artísticas, el Longina en Santa Clara, que defendemos como uno de los principales festivales de trova de América Latina”.

—¿Qué logros destacaría de los últimos años?

— La asociación ha sido capaz de crear eventos nuevos y redimensionar otros. El Tenarrock 2025 fue internacional, con bandas de varias partes del mundo. El Ciudad Metal en Villa Clara contó con participación de bandas de México, de Cuba, un DJ británico y el apoyo del British Council. Hemos incrementado nuestras relaciones internacionales y proyectos de cooperación.

“La cruzada de Ciego de Ávila se mantiene fuerte, pero también Santiago de Cuba y Granma tienen sus propias cruzadas. En agosto llegamos a comunidades del Escambray, de Sancti Spíritus y Villa Clara. La presencia en comunidades, escuelas y centros laborales se ha expandido significativamente”.

—¿Cómo se está apoyando a los jóvenes creadores?

— En los últimos dos años hemos creado siete becas y premios nuevos. La beca Lázaro García es específica para cantautores; la José Luis Estrada Betancourt apoya proyectos de promociones transmediales; hay becas para radiodocumentales y dramatizados radiales. También readaptamos las becas de música para hacerlas más atractivas. Todo esto demuestra nuestro compromiso no solo con los jóvenes creadores, sino con la sociedad en general.

“Queremos que las sedes de la AHS en todo el país sean oasis donde los jóvenes escritores y artistas encuentren alternativas para crecer individualmente, a través de eventos, becas y premios, pero sobre todo la posibilidad de intercambiar entre amigos que comparten la pasión por el arte y el amor al país”.

—El 2026 será especial para la AHS…

— Sí, cumpliremos 40 años y estamos en medio de muchísimos proyectos. En el próximo Festival del Nuevo Cine Latinoamericano estrenaremos un documental titulado Por qué creamos, con entrevistas a jóvenes creadores de diferentes provincias. Tenemos listos dos programas de televisión: “Mirada AHS”, enfocado en la crítica cultural, y “Proyecto en mano”, dedicado a nuestras becas y premios. También se está filmando un videoclip para el nuevo año protagonizado por jóvenes de la asociación.

“La cantidad de proyectos aprobados en 2024 superó a la de los tres años anteriores juntos, y en 2025 seguimos con esa tónica. Esto refleja cómo la AHS ha sabido readaptarse y seguir siendo una organización vital, útil y querida, no solo por quienes la integramos hoy, sino por otras generaciones que mantienen una pasión inusual por esta organización.

“Necesitamos mucho de esas personas de más experiencia que nos acompañan, nos dan consejos, y que muchas veces parecen tener más juventud que nosotros mismos, sobre todo por su manera de ser. Ese es el corazón y el alma de la AHS: una vanguardia capaz de enamorar y seguir avanzando”.