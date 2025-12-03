Ascensos y condecoraciones en la Región Militar de Ciego de Ávila por el 64 Aniversario de las FAR

Con motivo del 69 aniversario del desembarco del yate Granma y Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la Región Militar de Ciego de Ávila efectuó una ceremonia de ascenso y gala político-cultural en el Teatro Principal, donde se reconoció la preparación combativa, la profesionalidad y la entrega de oficiales y suboficiales. Se impusieron ascensos por órdenes del Alto Mando y se entregaron distinciones por años de servicio, en un acto que reafirmó el compromiso con la defensa de la Patria.

Durante el acto, un grupo de oficiales recibió ascensos conforme a la Orden No. 30 del Vice Ministro Primero y Jefe del Estado Mayor General, y la Orden No. 58 del Jefe de la Región Militar. Asimismo, fueron condecorados con la Distinción por el Servicio en las FAR otros grupos de oficiales, por 10, 15 y 20 años de labor, mediante las Órdenes 24, 25 y 26 emitidas por la Jefatura de la Región Militar. Estas distinciones representan un justo reconocimiento al cumplimiento exitoso de las misiones encomendadas para la defensa de la patria socialista.

En nombre del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Ministro de las FAR y el Jefe del Ejército Central, se extendieron felicitaciones a los ascendidos y condecorados, así como a todos los jefes, oficiales, suboficiales, sargentos, soldados, camilitos, trabajadores civiles, consejos de defensa y al pueblo combatiente del Ejército Central.

En una carta de felicitación leída durante la ceremonia, la Jefatura y Sección Política de la Región Militar destacó la herencia histórica de las FAR, herederas de los valores forjados en 158 años de lucha. Se subrayó la importancia de mantener la disposición combativa ante lo que se describió como “las amenazas recurrentes y el actuar esquizofrénico y fascista del presidente y la administración yanqui”, enfatizando que “estar listos para enfrentar y vencer una agresión es la única garantía para evitarla”.

El discurso también llamó a trabajar con mayor organización, rigor y control, priorizando las misiones y defendiendo los colectivos, pues “el hombre y la mujer son nuestra principal divisa”. Se hizo referencia a las próximas conmemoraciones —el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, el 70 aniversario del desembarco del Granma y el 65 aniversario de la creación del mando militar— como motivaciones para reforzar el compromiso y la movilización.

La gala político-cultural incluyó presentaciones artísticas que exaltaron los valores patrióticos y la historia de lucha del pueblo cubano, en un ambiente de orgullo institucional y reafirmación revolucionaria.

Tomado de Invasor