Atraso en el pago del salario al sector presupuestado en Ciego de Ávila: causas y medidas

El incumplimiento de los ingresos cedidos en los municipios, la reducción de la nivelación del presupuesto central y los problemas de conectividad que retrasan las transferencias, junto al déficit acumulado de 377 millones de pesos al cierre de julio, son las causas fundamentales del retraso en el pago de los salarios a los trabajadores del sector presupuestado en Ciego de Ávila.

Así lo explicó Damaris Betancourt Machado, directora provincial de Finanzas y Precios, durante una transmisión en vivo de Invasor, quien aclaró que no se trata de un impago, sino de un retraso respecto a la fecha convenida en los convenios colectivos de trabajo.

Betancourt precisó que el fondo de salario está presupuestado y contablemente garantizado, pero el problema radica en la falta de liquidez efectiva en muchos municipios. “No es que el presupuesto del Estado no tenga dinero, sino, que no llega el dinero líquido en el momento oportuno”, señaló.

Entre los factores financieros mencionó el incumplimiento de las tasas y contribuciones territoriales, la modificación del presupuesto en el primer trimestre que redujo la nivelación, y las dificultades de conectividad que impiden que las transferencias lleguen en fecha. A esto se suman factores operativos como el no completamiento de las plantillas, las afectaciones por la energía eléctrica y los problemas de conectividad, que retrasan la confección de las nóminas.

Como medida de emergencia, el Gobierno y la Dirección Provincial de Finanzas y Precios han anticipado fondos del sistema de tesorería a cuatro municipios por un monto aproximado de 59,7 millones de pesos, con el compromiso de que sean devueltos antes del cierre del ejercicio fiscal. “No es una medida sostenible, es un parche temporal”, reconoció la funcionaria. Asimismo, se ha instruido a los intendentes a reforzar los equipos de recaudación, priorizar el pago del salario por encima de cualquier otro gasto y aprovechar los momentos de fluido eléctrico para confeccionar las nóminas.

Ernesto Marrero Vega, miembro del Secretariado del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), confirmó que han recibido quejas todos los meses y que, a través de los comités municipales y sindicatos, se da seguimiento al cumplimiento de lo pactado en los convenios colectivos. Señaló que se han detectado entidades que establecen rangos de fechas para el pago, lo cual constituye una violación, pues el convenio solo debe fijar un día específico. “Si el trabajador debe cobrar el día 5 y no cobra hasta el día 6, hay una violación a un derecho laboral”, enfatizó.

Por su parte, Pedro de Jesús González Ramírez, asesor legal de la CTC en la provincia, explicó que, aunque existe una base legal que ampara el derecho al cobro oportuno, la situación actual ha sido considerada como una causa de fuerza mayor. Destacó que no se ha establecido ninguna demanda por incumplimiento del convenio colectivo, debido a que los trabajadores comprenden las razones objetivas del retraso.

Mencionó que las medidas en marcha, como la salida de nuevos decretos relacionados con el banco, el aumento del capital extraíble y la emisión de nuevos billetes, contribuirán a mejorar la liquidez y, a que los municipios, con su autonomía, resuelvan internamente el pago a los trabajadores.

La transmisión concluyó con el compromiso de las autoridades de continuar trabajando para resolver esta problemática que afecta a sectores como educación, salud y cultura, y que impacta directamente en la economía familiar de los trabajadores avileños.

Tomado de Invasor