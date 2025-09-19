Autoridades de Ciego de Ávila alertan sobre consecuencias del consumo de las drogas

Con un llamado a la acción colectiva para evitar las devastadoras consecuencias que las drogas infligen a la familia y la estabilidad social, se desarrolló este jueves un barrio-debate en la comunidad La Piñera, como parte del Ejercicio Nacional contra las Drogas.

La actividad, encabezada por el vicegobernador provincial Iorvanys Espinosa Pérez y con la presencia de la Fiscal Jefa Provincial, María Victoria Sifonte Ayup, reunió a directivos de Salud, Educación, el MININT y organizaciones políticas y de masas para un intercambio directo con los pobladores.

“Si no combatimos las drogas podemos perder a un familiar, a un amigo o a cualquiero de nuestros vecinos”, fue una de las advertencias centrales del debate, que subrayó cómo el flagelo destruye el tejido familiar y comunitario.

Los participantes coincidieron en que la prevención y la percepción de riesgo son vitales para evitar el consumo. Se enfatizó que la lucha contra las drogas es una tarea de todos, donde la comunidad debe ser la primera línea de defensa para proteger a sus miembros, especialmente a los jóvenes.

Paralelamente, en el Consejo Popular El Vaquerito del municipio de Morón, las acciones se concentran en la institución educativa “Abel Santamaría Cuadrado”. Allí, se explica a los estudiantes los efectos perjudiciales de estas sustancias para la salud individual, la dinámica familiar y la estabilidad social.

Estas actividades educativas y de sensibilización, dirigidas a preparar a las familias para reconocer y enfrentar el riesgo, se extienden por toda la provincia como parte de una estrategia integral para salvaguardar el futuro de la comunidad.

Con información del perfil de Facebook de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila