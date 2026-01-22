Autoridades sanitarias investigan posible brote de hepatitis en Ciego de Ávila

Las autoridades sanitarias de la provincia de Ciego de Ávila mantienen una estrecha vigilancia epidemiológica ante la detección de varios casos sospechosos de hepatitis en diferentes municipios del territorio, confirmó el Dr. José Luis López González, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

El especialista explicó que el sistema de Salud activó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones desde que se reportaron los primeros casos.

“Estamos trabajando en la caracterización precisa de estos eventos, tomando muestras y realizando los estudios de laboratorio correspondientes para determinar el tipo de hepatitis y su posible origen”, declaró López González.

Según informó el epidemiólogo, los equipos técnicos realizan investigaciones de campo en las zonas afectadas, con énfasis en la identificación de factores de riesgo comunes entre los casos detectados. Entre las hipótesis que se evalúan figuran posibles fuentes de contaminación en el suministro de agua o de alimentos.

El Centro Provincial de Higiene ha intensificado las acciones de prevención y control, que incluyen la desinfección de áreas identificadas como potenciales focos de transmisión, el monitoreo de contactos cercanos a los casos confirmados y la revisión de las condiciones higiénico-sanitarias en establecimientos públicos.

López González hizo un llamado a la población a mantener estrictas medidas de higiene personal, como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua hervida o clorada, y la adecuada manipulación de alimentos. “La colaboración ciudadana es fundamental para prevenir la propagación de cualquier enfermedad transmisible”, enfatizó.

Las autoridades sanitarias mantienen informada a la población y aseguran que se continuará con el seguimiento epidemiológico hasta esclarecer completamente la situación. Cualquier persona que presente síntomas como coloración amarillenta de piel y ojos, fiebre, náuseas o dolor abdominal debe acudir de inmediato a su médico de familia.

Tomado de Invasor