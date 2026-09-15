Avanza en Majagua la licitación de locales estatales para trabajadores por cuenta propia

Como parte del proceso de implementación de las 176 reformas económicas y sociales, en el municipio avileño de Majagua avanza la actualización del sector del comercio, uno de los más transformados en correspondencia con las nuevas medidas.

La licitación de locales estatales pertenecientes a entidades del comercio, la gastronomía y los servicios para trabajadores por cuenta propia figura entre las reformas de mayor avance en el territorio. Para ello se aprobaron 10 establecimientos, los cuales están en proceso de documentación y legalización.

Yunier Álvarez García, director de la Empresa Municipal de Comercio, explicó que, amparadas por la Resolución 48, publicada en la Gaceta Oficial n.º 31 de 2021, estas acciones forman parte del perfeccionamiento para reducir la red y fomentar el interés por acceder a la gestión de estos espacios, tanto por empresas estatales y trabajadores por cuenta propia como por micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

«El primer grupo de unidades aprobadas lo integran El Bosque, La Marquesita, Sabor Cubano y la pizzería El Paseo, a las que se unen mercados de barrio como El Micro, La Sierra y La Conquista, todos localizados en el poblado cabecera», precisó.

Asimismo, señaló que otros dos establecimientos fueron incluidos en la lista: uno ubicado en la comunidad de Río Grande y otro en Lázaro López.

Con el objetivo de buscar alternativas y motivar a quienes pueden darle vida a estas entidades, otro grupo de establecimientos del sector está en proceso de licitación; entre ellos figuran otras unidades gastronómicas del territorio, 27 bodegas y un mercado que tiene como propósito abastecer la totalidad de los centros.

La implementación de las nuevas reformas en el comercio cubano busca, además, incrementar las ofertas y servicios a la población con estándares superiores en cuanto a calidad, variedad y condiciones.