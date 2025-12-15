Avanza Morón a la etapa final del Campeonato Provincial de Béisbol Categoría 15-16 Años

La escuadra de Morón avanzó a la etapa final del Campeonato Provincial de Béisbol, categoría 15-16 años, tras imponerse en su zona a los conjuntos de Florencia y Chambas.

La serie se disputó en el emblemático Estadio Paquito Espinosa de la Ciudad del Gallo. En ella se enfrentaron moronenses y florencianos, mientras el equipo de Chambas perdió por incomparecencia.

En el decisivo encuentro, los «Gallitos» locales se impusieron a los «Pumas» visitantes con una contundente pizarra de 12 carreras por 2. La victoria se apuntó el lanzador Yandel R. Casola, y la derrota fue para Leovany Pérez.

Con este triunfo, los atletas de la Ciudad del Gallo se clasifican para la gran final del certamen provincial, que se disputará el próximo 23 de diciembre en una sede aún por definir.