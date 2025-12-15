Televisión Avileña

Ciego de Ávila Deporte

Avanza Morón a la etapa final del Campeonato Provincial de Béisbol Categoría 15-16 Años

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 15, 2025

La escuadra de Morón avanzó a la etapa final del Campeonato Provincial de Béisbol, categoría 15-16 años, tras imponerse en su zona a los conjuntos de Florencia y Chambas.

La serie se disputó en el emblemático Estadio Paquito Espinosa de la Ciudad del Gallo. En ella se enfrentaron moronenses y florencianos, mientras el equipo de Chambas perdió por incomparecencia.

En el decisivo encuentro, los «Gallitos» locales se impusieron a los «Pumas» visitantes con una contundente pizarra de 12 carreras por 2. La victoria se apuntó el lanzador Yandel R. Casola, y la derrota fue para Leovany Pérez.

Con este triunfo, los atletas de la Ciudad del Gallo se clasifican para la gran final del certamen provincial, que se disputará el próximo 23 de diciembre en una sede aún por definir.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Ciego de Ávila Cultura

Concluye Festival de la Trova en Morón

Dic 15, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Manifestaciones clínicas y seguimiento de secuelas de las arbovirosis

Dic 15, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Reconocen en Ciego de Ávila a destacados del sector de la Cultura

Dic 15, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Cuba

Editorial: Cada día de la Revolución es una victoria

15 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Declaración de la XXV Cumbre del ALBA-TCP en homenaje al centenario de Fidel Castro Ruz

15 de diciembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila