Avileños reafirman compromiso patriótico en el Día Internacional de los Trabajadores (+Fotos)

Con carteles, banderas y la plena convicción de que un mundo mejor es posible, los trabajadores y el pueblo de la provincia de Ciego de Ávila protagonizaron este viernes una masiva marcha por el Día Internacional de los Trabajadores, en la que quedó reflejado su firme compromiso con la defensa de la Patria.

Bajo el lema «La Patria se defiende», la movilización popular llenó las principales calles de la capital avileña, donde la clase obrera y las familias mostraron unidad y disposición combativa frente a los desafíos actuales.

La jornada, sirvió también como tributo a la independencia nacional y como rechazo a cualquier intento de desestabilización.

Las imágenes captadas por nuestros periodistas reflejan el espíritu firme de una ciudadanía que, organizada y consciente, reivindica su derecho a construir un futuro soberano y solidario.