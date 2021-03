Balance a favor de la verdad de la cultura

En coincidencia con el aniversario 143 de la histórica Protesta de Baraguá, el Ministro de Cultura Alpidio Alonso Grau, acompañado del Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, el Viceministro Primero Roberto Morales Ojeda y otros funcionarios del ministerio, evaluaron la etapa de trabajo de 2020, período difícil para la labor cultural bajo la presión pandémica. Al analizar las principales acciones deplegadas en el pasado año, el titular del sector enunció que una de las fortalezas demostradas por los artistas e intelectuales cubanos fue el fortalecimiento del trabajo político-ideológico a tono con el contexto histórico, resaltando que este tópico se mantiene vigente dentro de las 43 acciones que conforman el plan de trabajo para el 2021, teniendo en cuenta el incremento de las acciones subversivas contra nuestro país, sobre todo en las plataformas virtuales. El ministro señaló también que es el diálogo esencia transformadora que existía, existte y perdurará dentro de las líneas de trabajo d ela política cultural de la nación. Igualmente el ministro de cultura mencionó propósitos que se derivan del próximo congreso del partido comunista, habló del homenaje a los 60 años de palabras a los intelectuales, el incremento de producciones culturales destinadas a los medios de comunicación, las alianzas con otros ministerios, el diagnóstico de un banco de problemas, el cumplimiento de la tarea ordenamiento, así como el vínculo con las entidades científicas, y el necesario y prioritario trabajo con los jóvenes. En el balance se felicitó a todos los artistas y creadores que este tiempo pandémico velaron por la presencia del arte cubano en las redes sociales, realidad que desde este 2021 se perfila y mejora, desde estrategias bien pensadas. Más de mil 500 productos audiovisuales se realizaron en el 2020, a través de plataformas virtuales, para apropiarse de los nuevos escenarios comunicacionales y 150 espacios informativos se insertaron en la parrilla de programación del Canal Clave de la Televisión Cubana, como estrategia del propio Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). Soberanía, independencia y defensa de la identidad nacional, fueron términos reiterativos en las intervenciones, relacionados a las estrategias de celebración de los aniversarios 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y a los 35 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS). Ambas instituciones recibieron el elogio por la constancia del trabajo político e diológico emanado desde ambas entidades, y por la diversidad de propuestas de trabajo con los jóvenes los artistas consagrados. Como respuesta el Presidente de la AHS en Cuba, Rafael Gonzáles Muñoz, reafirmó la voluntad de continuar trabajando con la vanguardia artística en pos de transformar la realidad y construir nuevos concensos a favor del diálogo y la política cultural, para que los jóvenes creadores tengan a la institución cultural como elección, no como imposición, y desde ella sea escuchado, y así pueda continuar defendiendo el arte y la cultura del pueblo. A decir de él, no se trata de prohibir, sino de crear conciencia de la crítica que tribute al diálogo revolucionario. Ojeda hizo énfasis en el papel que deben jugar las instituciones culturales en la programación artístico literaria; y resaltó que la estrategia de trabajo político-ideológico tenga una concreción en los escenarios locales. en su análisis no obvió los nuevos desafíos que la covid-19 plantea a la programación cultural; sobre esa idea, abogó por el logro de un diseño diferente de cara a los medios de comunicación, y que las producciones sean atractivas, enriquecedoras y cultas. al referirse a la enseñanza artística, que reúne más de DIEZ mil estudiantes entre todas las enseñanzas del país, se expuso que 2020 fue un año acertivo, en el que las estrategias de continuidad de estudios desde los hogares contó con el protagonismo de los claustros de profesores, quienes hicieron de las alternativas y el ingenio una respuesta oportuna. El Viceministro Primero Morales Ojeda insitió en el rol de las instituciones como entes determinantes en la labor político-ideológica, desde estrategias concretas, y para determinar y elaborar propuestas culturtales desde metodologías que definan la calidad, atractivo y objetividad de las mismas. Al cierre del balance, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz destacó que existe necesdidad de crear cultura y arte y defenderla desde la unidad, en pos de la identidad cultural de nuestra nación.