Bolivia derrota a Morón en Campeonato Provincial de Fútbol de Primera Categoría

El equipo del municipio avileño de Bolivia hizo añicos los pronósticos precompetencia y derrotó a Morón por goleada de 6 por 2 en el CV Deportivo Sergio Alonso Grandal de la Ciudad del Gallo, en la fecha inicial del Campeonato Provincial de Fútbol de Primera Categoría.

Los moronenses dominaron el Primer Tiempo las acciones y la supremacía mostrada sobre la cancha tuvo su demostración en el marcador, al irse al descanso con ventaja de UN gol por CERO, con anotación de Edenny Fernández Lemus.

Sin embargo en el complementario los bolivianos salieron impetuosos y con protagonismo de Orlando Gabriel Pérez Hilier, con 3 perforaciones, destruyeron la alegría de los de casa.

Por los visitantes firmaron dianas además Dariel Ortiz, Nelian Padrón Guerra y Moisés Acosta, mientras por los muchachos de la Ciudad del Gallo maquillaba el resultado Pavel Oliva Carvajal.

La próxima semana los moronenses se trasladarán hasta el municipio Primero de Enero para disputar la Segunda fecha del Campeonato Provincial de Fútbol de Primera Categoría.