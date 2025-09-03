Caen Los Tigres ante Cocodrilos en debut beisbolero cubano

Los Tigres de Ciego de Ávila cedieron ante Los Cocodrilos de Matanzas, uno de los equipos favoritos de la 64 Serie Nacional de Béisbol, en un partido muy cerrado, con marcador de cuatro carreras por tres, en el estadio Victoria de Girón de la ciudad yumurina.

El choque resultó detenido en el noveno inining a causa de la lluvia, pero ya era oficial y Los Cocodrilos se llevaron el éxito.

La joven escuadra avileña fue la primera en marcar cuando, con dos out en el primer ininng, por doblete de Fernando de la Paz y un sencillo empujador de Jonathan Bridón que trajo la primera para Ciego de Ávila.

La alegría duró poco y cerrando el primer capítulo, Matanzas tomó el mando al fabricar dos carreras, ventaja que no perdió más a lo largo del desafío. Otras dos anotaciones de Matanzas en el cierre de tercero definieron el encuentro.

Estadio Victoria de Girón

C. H. E.

CAV. 3 10 0

MTZ. 4 8 0

JG : Pedro Mesa ( 1-0 )

JP : Kevin Soto ( 0-1 )

JS : Yosney García ( 1ro en SNB .

El abridor avileño Kevin Soto Acea no pudo tener una solida salida como acostumbra y solo pudo trabajar 2.2 inn permitiendo 4 CL Cargando con la derrota .

Lo más significativo del picheo avileño y del partido fue la labor monticular del derecho Erisdel Martinez ( novato ) quien trabajo 4.1 inn, enfrentó a 15 bateadores sin permitir hit, no permitió CL y solo regalo 2 boletos.

Los más destacados a la ofensiva por los tigres :

– Adrian Betancourt : de 3-2 con 2B, CI y una BB.

– Fernando de la Paz : de 3-2 con 2B, CA y un DB.

– Asniel Jiménez : de 4-2 con 2B y CI.

El choque lo abriría el estelar Zurdo Yoanny Yera, pero un inesperado estado febril le imposibilitó trabajar en el encuentro.

En ocasiones una derrota no mide la calidad del partido y a pesar del fracaso hayque decir que la tropa de Danny Miranda jugó muy bien con diez indiscutibles y sin cometer errores a la defensa.

Hoy miércoles ambos equipos volverán a verse las caras en el 2do choque de la sub-serie desde el estadio Victoria de Girón a las 02:00 pm.

Danny Miranda utilizo la Siquiente alineación :

1- Brayan Romero Rf

2- Cristian Pagarizabal T.

3- Fernando de la Paz R.

4- Jonathan Bridon Sarduy 1b.

5- Jorge Luis Contreras D.

6- Alfredo Ramos JI.

7- Asniel Jiménez JC.

8- Adrián Betancourt 3b .

9- Osmany Linares 2b.

10-Kevin Soto L.