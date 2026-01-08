Cambio en la dirección político-ideológica del Partido en Ciego de Ávila

El Pleno del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila aprobó un movimiento en su Buró Ejecutivo, con la liberación y el ascenso de dos cuadros en la esfera político-ideológica.

La compañera Nexy Veliz Naranjo fue liberada de su responsabilidad como Miembro del Buró para atender esa esfera, en lo que se describió como un proceso natural de renovación. Veliz Naranjo, con una trayectoria de más de 25 años en responsabilidades políticas desde la UJC y el Partido, recibió el reconocimiento unánime del Comité Provincial por su compromiso, responsabilidad e incondicionalidad.

Para asumir la responsabilidad en la Esfera Política Ideológica fue promovido el compañero Yenny Carvajal Jiménez, de 43 años. Licenciado en Educación, Carvajal Jiménez se desempeñaba hasta ahora como Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Chambas.

Perfil del nuevo integrante del Buró Provincial:

Trayectoria laboral: Ejerció como profesor y director del Instituto Preuniversitario «Raúl Cervantes».

Carrera partidista: Con 12 años como cuadro, ha transitado por diversas responsabilidades, incluyendo el cargo de Primer Secretario en los municipios de Florencia y Chambas durante los últimos tres años.

Preparación: Cuenta con el Diplomado y la Especialidad en Dirección Política de la Sociedad Cubana, impartidos en la Escuela Superior del Partido «Ñico López», además de cursos de preparación para la Defensa.

En su lugar, fue promovido en el municipio de Chambas como Primer Secretario del Comité Municipal del Partido, el compañero Yordany López Martínez , quien se desempeñaba como Miembro del Buró Ejecutivo de la Esfera Económico Productiva y Agroalimentaria en el municipio Florencia. Licenciado en Ciencias Militares, durante 10 años ocupó varias responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desempeñándose como Jefe de Logística, posteriormente, Jefe Militar en el Regimiento de Tropas Especiales de Ciego de Ávila y en el Municipio de Florencia .

En el 2019 cursó el entrenamiento en la Escuela Provincial del Partido y posteriormente el curso de reserva de Miembro del Buró, así como en la Escuela superior del Partido Ñico Lopez.

En correspondencia con dichos cambios, Yordany López Martínez fue liberado de su responsabilidad en el Comité Municipal del Partido en Florencia, donde se desempañaba como Miembro del Buró Ejecutivo de la Esfera Económico Productiva y Agroalimentaria. El movimiento de cuadros refleja la combinación de experiencia y renovación en la dirección política del territorio avileño.

Tomado del perfil de Facebook, de Julio Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Ciego de Ávila