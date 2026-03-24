Campaña “Imprime Inclusividad” celebra el Día Mundial del Síndrome de Down en Ciego de Ávila

Con un espectáculo en el hotel Ciego de Ávila, culminó la campaña de bien público “Imprime Inclusividad”, una iniciativa de Hanny Arte de Imprimir que se desarrolló desde el 6 de marzo en saludo al Día Mundial del Síndrome de Down.

La fecha fue instituida el 21 de marzo de 2011 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la concienciación y la inclusión social de las personas con esta condición.

Durante la campaña, artistas y emprendedores se unieron para realizar múltiples actividades junto a los verdaderos protagonistas: los integrantes del proyecto de personas con síndrome de Down “Únicos y Brillantes”, de la Casa de Cultura, bajo la guía de su instructor Luis Martínez. La iniciativa contó además con los padrinos Ivon Amaro Alejo y Andry Dumiel Pérez Fernández.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de un espectáculo artístico que reunió en el escenario a Oristela Pérez Betanzos, la Compañía Folclórica Zama, Vicentico Amer, Luis Miguel, Eduardo Pino, el presentador Jorge Gordillo y Raimy Mújica con su proyecto audiovisual, todo bajo la dirección artística de Amarilys Reyes Alejo.

“Lo importante de la campaña no es lo que hicimos, sino para quiénes la hicimos: los chicos de Únicos y Brillantes”, destacaron los organizadores, poniendo en valor el espíritu inclusivo que guió cada acción.