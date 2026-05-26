Canciller cubano Bruno Rodríguez asistirá a sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

Geminid Meteor in the night sky at lake

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, participará este martes 26 de mayo de 2026 en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, dedicada a temas de paz y seguridad internacionales, defensa del sistema multilateral y fortalecimiento de los principios de la Carta de la ONU.

La reunión estará presidida por Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China y miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China.

Durante su estancia en Nueva York, el canciller cubano también sostendrá reuniones diplomáticas con altos funcionarios y representantes de otros países.

En un momento de crecientes amenazas, sanciones y presiones contra los pueblos soberanos, Cuba llevará nuevamente su voz al escenario multilateral para defender el derecho internacional, la paz y la soberanía de las naciones.

(Con información de Cubaminrex)