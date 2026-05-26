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Canciller cubano Bruno Rodríguez asistirá a sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

May 26, 2026
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, participará este martes 26 de mayo de 2026 en una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, dedicada a temas de paz y seguridad internacionales, defensa del sistema multilateral y fortalecimiento de los principios de la Carta de la ONU.

La reunión estará presidida por Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de China y miembro de la Oficina Política del Comité Central del Partido Comunista de China.

Durante su estancia en Nueva York, el canciller cubano también sostendrá reuniones diplomáticas con altos funcionarios y representantes de otros países.

En un momento de crecientes amenazas, sanciones y presiones contra los pueblos soberanos, Cuba llevará nuevamente su voz al escenario multilateral para defender el derecho internacional, la paz y la soberanía de las naciones.

(Con información de Cubaminrex)

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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