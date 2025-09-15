Televisión Avileña

Carolina Cerqueira: «Admiramos la resiliencia, el coraje y la valentía del pueblo cubano»

Sep 15, 2025

Una muestra de las históricas relaciones de amistad, cooperación, solidaridad y cariño entre los pueblos de Cuba y Angola resultó el fraternal intercambio sostenido, en el Capitolio Nacional, entre el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, y Carolina Cerqueira, presidenta de la Asamblea Nacional de Angola.

«Esta es una ocasión para intercambiar experiencias y analizar qué más podemos hacer para ampliar la cooperación en beneficio de nuestros pueblos. Su visita tiene gran importancia para nosotros, nos unen lazos históricos y verdaderamente fraternales. También se desarrolla en los momentos en que celebramos el aniversario 50 de la independencia de Angola y el medio siglo del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestros países», expresó el titular del Parlamento cubano.

Agradeció el respaldo invariable de Angola al levantamiento del bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, y a la exclusión inmediata de Cuba de la espuria lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Por su parte, Carolina Cerqueira remarcó: «Nos llevamos los ejemplos de resiliencia, de coraje y valentía del pueblo cubano. Vamos a fortalecer los lazos entre ambos órganos legislativos a todos los niveles, con un espíritu de multilateralismo y de cooperación parlamentaria que continuará consiguiendo resultados positivos en la actividad de nuestras asambleas nacionales. Cuenten con nuestra solidaridad, forjada en la lucha por la independencia de Angola y reforzada en el presente a través de la cooperación en varias áreas».

Ambas delegaciones rubricaron acuerdos de cooperación interparlamentaria. Además, la Presidenta de la Asamblea Nacional de Angola intercambió con directivos y científicos del Instituto Finlay de Vacunas, y depositó una ofrenda floral en homenaje al Héroe Nacional José Martí.

Tomado de Granma

