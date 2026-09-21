Celebran 55 aniversario del Sindicato de los Trabajadores Civiles de la Defensa en Ciego de Ávila

Con un emotivo acto político-cultural fueron celebrados los 55 años de la creación del Sindicato de los Trabajadores Civiles de la Defensa, jornada dedicada a reconocer la trayectoria, entrega y compromiso de trabajadores y dirigentes sindicales que han sobresalido durante décadas de labor.

Como parte de la celebración se otorgó la Medalla Jesús Menéndez, distinción creada para reconocer extraordinarios méritos laborales, al compañero Hermes Durán López, trabajador de la Unión de Industrias Militares.

La condecoración fue impuesta por Julio Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, en reconocimiento a los valores, principios, dimensiones morales y trayectoria revolucionaria del homenajeado.

La Distinción Jesús Menéndez, constituye uno de los reconocimientos de mayor significación dentro del sector. Su entrega responde a lo establecido en su reglamento, conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley No. 30 del Consejo de Estado

La distinción Emilio Bárcenas le fue entregada a trabajadores con 20 años de servicio para las mujeres y 25 para los hombres por su destacada trayectoria laboral, social, política y revolucionaria, así como una actitud ejemplar y consecuente con los principios éticos y sociales mantenidos durante su permanencia en el sector , recibieron está distinción

Idalsy Pérez Bueno, Gustavo Proeza Zayas y Melva Alina Agüero Almanza, esta última de manera especial.

Durante la jornada fueron reconocidos dirigentes sindicales con una prolongada trayectoria de 30 y 35 años consecutivos en la actividad:

También fueron homenajeados los trabajadores Antonio Enrique Novo Pérez, con 30 años de labor; Amado Recio Jiménez, por 35 años; Máximo Centro Alexander, por 40 años; Yusimy Taboada Monzón y Nancy Fleita Borrero, con 45 años.

En la jornada se destacó igualmente el aporte realizado al proceso político “Mi aporte a la Patria”. En este contexto, Yadiel León Hernández, director de la calle Coco, recibió el certificado que lo acredita como mayor aportador, con 9 000 pesos.

Como parte de las actividades por el aniversario, se entregó además el Sello 55 Aniversario a trabajadores destacados por sus altos y sostenidos resultados en la producción, los servicios, la docencia y la investigación, así como por sus aportes relevantes a la sociedad y a la defensa de la patria socialista, el orden interior y la seguridad ciudadana.

También recibieron El Sello Conmemorativo 55 Aniversario:

– Colectivos la Región Militar de Ciego de Ávila.

– Jefatura del MININT en Ciego de Ávila.

– Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

– Empresa Agropecuaria Cubasoy.

– Empresa Constructora Militar El Vaquerito.

– Empresa de Obras para el Turismo Cayo Coco.

– UEB Provincial Ciego de Ávila.

El momento fue propicio para realizar las premiación del concurso sindical Emilio Bárcenas convocado por el Secretariado Nacional del sindicato.

En el género de investigación obtuvo el primer lugar a nivel nacional Mirtha González Fernández, también fueron reconocidos Virginia Mustelier Almaguer, en poesía; Daniel Pardo Cruz y Geisy Burgos, quien obtuvo el primer lugar en su categoría. Asimismo, se destacó la ponencia de Mirtha González Fernández y el trabajo de Edy Osmar Pujol Reyes.

Durante el acto, el Comité Provincial del Partido reconoció la labor de la dirección del Sindicato de los Trabajadores Civiles de la Defensa, la Central de Trabajadores de Cuba, se sumo a la entrega con un. reconocimiento y de igual manera la dirección del ministerio del interior MININT en Ciego de Ávila, y la Región Militar quienes reconocieron la labor desarrollada por el Sindicato de los Trabajadores Civiles de la Defensa.

En el cierre de la celebración Marloyda Poll González, secretarial general de ese gremio en la provincia transmitió el mensaje del Secretariado Nacional del sindicato con motivo de este significativo aniversario:

“Al celebrarse el 55 aniversario de la constitución del Sindicato Nacional de los Trabajadores Civiles de la Defensa, reciban, a nombre del Secretariado Nacional, la más sincera felicitación y el reconocimiento por la labor desplegada en este período de trabajo”.

El mensaje resaltó además el orgullo de pertenecer a un colectivo donde el trabajo cotidiano constituye una expresión de compromiso y perseverancia, y recordó que hace más de cinco décadas nació esta organización sindical para agrupar y representar a hombres y mujeres de las instituciones armadas.

La celebración de este 55 aniversario reafirmó el reconocimiento a quienes, desde diferentes responsabilidades y puestos de trabajo, han contribuido durante décadas al desarrollo de la organización sindical y a las tareas vinculadas con la defensa y los servicios a la sociedad.

Tomado de Invasor