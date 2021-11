Celebran aniversario de Hotel Colonial Cayo Coco, inaugurado por Fidel

La satisfacción de haberse integrado a las labores de control de la pandemia de COVID-19 acompaña a los trabajadores del Hotel Colonial Cayo Coco al celebrar el aniversario 28 de esa instalación, fundada por Fidel Castro el 12 de noviembre de 1993, fecha que marcó el inicio de las operaciones turísticas en el destino Jardines del Rey

Sanny Orosa de Varona, subdirectora comercial del emblemático establecimiento, señaló que prestaron servicios como centro de aislamiento para viajeros cubanos procedentes del exterior, desde el 8 de junio hasta el 9 de noviembre, periodo durante el cual hospedaron 17 mil 183 turistas, en su mayoría provenientes de Rusia, pero también de Chile, Canadá y México.

En esta jornada de celebraciones -dijo- llegará el reconocimiento a directivos y trabajadores por contribuir a la prevención y el control del virus SARS-CoV-2 (causante de la COVID-19) y estimularán a fundadores y personal con más de cinco, diez, quince y 20 años de labor ininterrumpida en el centro.

Como cada mes de noviembre serán recordadas las palabras del Comandante el Jefe Fidel Castro, entonces Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros, quien señaló en aquella fecha que se había encontrado la tierra prometida y esa preciosa instalación era un premio a ese esfuerzo.

Orosa de Varona recordó que, al intervenir en la apertura del hotel, el líder histórico de la Revolución planteó: «Si un trabajador tiene que esmerarse es el trabajador del turismo que está tratando con las personas. Las personas constituyen la materia prima de su trabajo; no está cortando caña, no está talando bosques, no está sacando piedra de una cantera, está trabajando con seres humanos, con visitantes»

Esa máxima -apuntó- ha encauzado, durante casi tres décadas, las operaciones de un hotel caracterizado por el confort, la alta especialización en los servicios y el buen trato a visitantes extranjeros y nacionales.

Explicó que al culminar las funciones como centro de aislamiento ejecutan procesos de desinfección y mejoras continuas en habitaciones, restaurantes especializados, áreas exteriores, piscinas, pasarelas de acceso a la playa y oficinas, con el propósito de reabrir en el mes de enero para nacionales y foráneos.

Como parte de las festividades, este 11 de noviembre la instalación hotelera fue sede de una feria con proveedores locales que intervendrán en el suministro de alimentos a la cayería norte avileña para el desarrollo de la temporada de alta turística, prevista a iniciar en solo tres días, agregó.

La subdirectora comercial del Hotel Colonial Cayo Coco enfatizó que Rusia, Canadá y Cuba constituyen los principales mercados emisores en la actualidad, pero se prevé el arribo de turistas de otros países, al establecerse nuevos contratos entre el Grupo Hotelero Cubanacán y numerosas agencias de viaje y turoperadores.

Yanay Hernández Morgado, jefa del Departamento de Calidad y Atención al Cliente, precisó que también se trabaja para actualizar los documentos legales que respaldan la confiabilidad de los servicios (certificados, avales y el Sistema de Gestión de la Calidad), en lo cual representa un avance la renovación de la licencia sanitaria.

Emplazada en uno de los destinos turísticos más promisorios del área del Caribe, la instalación insignia de Jardines del Rey está inspirada en la Historia de Cuba, con motivos coloniales en la arquitectura única de sus edificios, calles empedradas y pequeñas plazas que permiten regresar en el tiempo a un pasado de estilo colonial, destaca la Enciclopedia Cubana en la Red.

Esa plataforma digital describe que tiene un encantador ambiente de pueblo, con coloridos patios y senderos que conducen a los restaurantes, las áreas recreativas y habitaciones.

A la entrada del lobby una lápida rememora que, el 12 de noviembre de 1993, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz inauguró, de manera oficial, la instalación cinco estrellas Guitart Cayo Coco, en la actualidad denominada Hotel Colonial.