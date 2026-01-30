Celebran en Ciego de Ávila el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba +Fotos)

El acto nacional por el 87 aniversario de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba se desarrolló en un ambiente de celebración y orgullo en la Finca La Quinta, ubicada en el municipio avileño de Florencia. El evento reunió a una representación de trabajadores de diversos sectores, en un gesto simbólico de la unidad y el compromiso de los cubanos con el desarrollo del país.

La siembra de tabaco en esta emblemática finca constituyó no solo un acto simbólico, sino también una manifestación del esfuerzo colectivo que caracteriza al movimiento obrero cubano. En este contexto, se reconoció especialmente a la provincia de Sancti Spíritus por su destacada labor, así como a Ciego de Ávila, sede de las actividades centrales por esta significativa efeméride.

Durante la ceremonia, se entregaron distinciones de alto valor, entre ellas la Distinción Carlos Baliño, un reconocimiento moral de gran significación que destaca la contribución de un grupo selecto de trabajadores al desarrollo social y económico del país. Este galardón simboliza el aprecio hacia quienes han demostrado un compromiso inquebrantable con su labor y con los principios de la Revolución.

Asimismo, se hizo entrega de 15 tractores destinados al proyecto tabacalero, un acto que subraya la importancia del sector agrícola en el desarrollo sostenible de la nación y el respaldo a los trabajadores que consagran su esfuerzo a esta actividad.

El acto constituyó una celebración del orgullo y la dedicación de los trabajadores cubanos, quienes, a través de su labor diaria, continúan forjando un futuro mejor para todos. La siembra de tabaco en La Quinta representa no solo un avance en la producción agrícola, sino también un homenaje a la historia y a los valores que sustentan la lucha de los trabajadores en Cuba.