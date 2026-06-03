Celebran en Ciego de Ávila Festival de las Artes por la Paz

Con un encuentro masivo en las 19 Casas de Cultura de Ciego de Ávila, la Brigada José Martí, junto a Educación, Artes Escénicas y demás consejos artísticos, así como la comunidad impulsó, este lunes, el Festival de las Artes por la Paz

A propósito del Día Internacional de la Infancia, que se conmemora cada primero de junio, la provincia se sumó al Festival de las Artes por la Paz, una iniciativa nacional que convoca a crear desde el arte, la comunidad y la solidaridad con las nuevas generaciones.

Bajo el lema “Creamos hoy, construimos un mañana en paz”, la jornada tuvo como escenario principal las casas de cultura del territorio, donde convergieron manifestaciones artísticas, actividades comunitarias y el protagonismo de niños y adolescentes.

Yanet de la Rosa Gutiérrez, presidenta provincial de la Brigada José Martí, explicó que las unidades artísticas de su organización son un eslabón clave en cada actividad.

“Se trabaja en conjunto con Educación, la comunidad y la Casa de Cultura. Todas las unidades artísticas e instituciones culturales están inmersas dentro de la programación cultural y, por supuesto, en todas las actividades que se estén realizando a nivel nacional”, destacó.

Por su parte, Nodaylin Granados Delinde, actriz de la Compañía Guiñol Polichinela y vicepresidenta de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), precisó que ambas entidades presentaron un espectáculo variado dedicado al público infantil y familiar. “Los jóvenes creadores apoyan el fomento de la paz, sobre todo en Cuba, en la coyuntura actual», afirmó.

El festival, que se replicó en todo el país, busca que el arte sea un vehículo para la reflexión, la alegría y la construcción colectiva de entornos más seguros y afectuosos para la infancia.

Como en el resto de la isla, la mayoría de las casas de cultura convocaron también a las artes plásticas con la certeza de que pintar la ,es también defender el futuro de los más pequeños.

Tomado de Invasor