Celebran en el municipio avileño de Chambas acto Provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana

El municipio avileño de Chambas fue el escenario de una emotiva jornada patriótica al acoger el Acto Político-Cultural Provincial en saludo al 67 aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana. Una fecha trascendental que, como cada año, reafirma el compromiso y la unidad del pueblo en torno a los ideales revolucionarios.

Durante esta significativa celebración, el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno hicieron entrega del más alto reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT), en gratitud por su inquebrantable labor en la defensa de la Patria y el mantenimiento del orden interior.

Asimismo, en este marco de celebración y balance, se distinguió a varios municipios que han sobresalido por su labor y el impulso en las políticas trazadas por la máxima dirección del país. Recibieron un merecido reconocimiento los territorios de Ciego de Ávila, Morón, Primero de Enero y Ciro Redondo, por sus notables avances y compromiso con el desarrollo socialista.

El clímax del acto llegó con el reconocimiento especial otorgado al propio municipio de Chambas. Este territorio, digno anfitrión de las actividades centrales por el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución, recibió el aplauso y la distinción por su organización y su inquebrantable compromiso revolucionario, reafirmando su papel protagónico en esta importante conmemoración.