Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada

Celebran en el municipio avileño de Chambas acto Provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana

PorLuis Falcon Saavedra

Dic 27, 2025

El municipio avileño de Chambas fue el escenario de una emotiva jornada patriótica al acoger el Acto Político-Cultural Provincial en saludo al 67 aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana. Una fecha trascendental que, como cada año, reafirma el compromiso y la unidad del pueblo en torno a los ideales revolucionarios.

Durante esta significativa celebración, el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno hicieron entrega del más alto reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al Ministerio del Interior (MININT), en gratitud por su inquebrantable labor en la defensa de la Patria y el mantenimiento del orden interior.

Asimismo, en este marco de celebración y balance, se distinguió a varios municipios que han sobresalido por su labor y el impulso en las políticas trazadas por la máxima dirección del país. Recibieron un merecido reconocimiento los territorios de Ciego de Ávila, Morón, Primero de Enero y Ciro Redondo, por sus notables avances y compromiso con el desarrollo socialista.

El clímax del acto llegó con el reconocimiento especial otorgado al propio municipio de Chambas. Este territorio, digno anfitrión de las actividades centrales por el 67 aniversario del Triunfo de la Revolución, recibió el aplauso y la distinción por su organización y su inquebrantable compromiso revolucionario, reafirmando su papel protagónico en esta importante conmemoración.

Por Luis Falcon Saavedra

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada

Celebran en Majagua Aniversario 67 aniversario del Triunfo de la Revolución

Dic 27, 2025 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Destacada

Analizan Programa de Gobierno Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua 

Dic 27, 2025 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Destacada

Programa Materno Infantil prioridad en territorio violeteño

Dic 26, 2025 Ariel González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada

Celebran en Majagua Aniversario 67 aniversario del Triunfo de la Revolución

27 de diciembre de 2025 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Destacada

Analizan Programa de Gobierno Asamblea Municipal del Poder Popular en Majagua 

27 de diciembre de 2025 Yeilys Rodríguez
Ciego de Ávila Destacada

Celebran en el municipio avileño de Chambas acto Provincial por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución Cubana

27 de diciembre de 2025 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada

Programa Materno Infantil prioridad en territorio violeteño

26 de diciembre de 2025 Ariel González