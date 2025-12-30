Celebran en Majagua Aniversario 67 aniversario del Triunfo de la Revolución

Pobladores del municipio de Majagua, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, se dieron cita en la Plaza 26 de Julio para celebrar el nuevo advenimiento del Triunfo de la Revolución Cubana.

En la ceremonia, que contó con la presencia de Bárbara Guerra Pérez, miembro del Buró Provincial del Partido, y de las máximas autoridades del suroeste avileño, los majagüenses ratificaron su compromiso con la defensa y la continuidad de la Revolución y el Socialismo.

Durante la actividad político-cultural se enfatizó en los principales logros y esfuerzos colectivos que han transformado el territorio; y se estímulo a un grupo de compañeros y entidades que se destacaron por sus resultados en el año 2025. Entre ellos están la Dirección Municipal de Educación, Cultura, Salud, Comercio, la Unidad Básica de Producción Cooperativa Cabrera, la Casa del Abuelo y las unidades empresariales de base Fábrica de Conservas, Acueducto y Alcantarillado, Producción de Petróleo, Acopio y la Empresa Eléctrica.

En las palabras centrales Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido en Majagua, elogió al pueblo por su protagonismo durante el año que recién finaliza en medio del difícil contexto económico que atraviesa la isla.

Asimismo, evocó a los mártires de la Patria y a su líder histórico Fidel Castro Rúz; al tiempo que convocó a iniciar el año 2026 con los principios de unidad, firmeza y de trabajo decisivo, aún cuando el contexto internacional es adverso.

La jornada de celebración por el Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución concluyó con el reconocimiento a los trabajadores del sector eléctrico que brindaron su apoyo al oriente cubano tras el paso desbastador del Huracán Melissa; y con la felicitación a todos los que de una forma u otra hacen posible la construcción del nuevo parque solar fotovoltaico para beneplácito de los majagüenses.