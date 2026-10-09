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Celebran en Morón acto municipal de inicio de la Formación Vocacional

PorArletty White Morales

Oct 9, 2026

El acto municipal de inicio de la Formación Vocacional, dedicado a los pioneros y jóvenes estudiantes del municipio de Morón, se celebró en el seminternado Paquito González Cueto.

Metodólogos, directores de instituciones, trabajadores, representantes de organismos, familias y miembros de la comunidad coincidieron en la importancia de este proceso, esencial para que los estudiantes conozcan las diferentes profesiones y oficios.

En el territorio, el Palacio de Pioneros está a la vanguardia en la oferta de círculos de interés, que hoy incluyen pedagogía, enfermería, elaboración de alimentos, servicio gastronómico, alojamiento hotelero, recepción, electricidad y construcción civil.

Con el propósito de aprovechar al máximo los recursos disponibles y priorizar el aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades, en este primer curso vocacional, de aproximadamente ocho semanas de duración, participarán varias instituciones educativas: Mártires de Granada, Alberto Delgado, Cuba Socialista, Alfredo Álvarez Mola y Roberto Rodríguez.

La celebración de este acto municipal tiene un significado especial, pues coincide con el inicio de la Jornada Camilo-Che, momento en el que los educandos de primer grado reciben su pañoleta azul e inician su vida en la Organización de Pioneros José Martí.

 

Por Arletty White Morales

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