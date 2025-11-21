Celebran en Morón graduación de profesionales de la salud (+Fotos)

Dedicada al Centenario del natalicio de Fidel, artífice principal de la formación del Ejército de la Batas Blancas, se efectuó en el Teatro de la Facultad de Ciencias Médicas de Morón la Cuadragésimo Sexta Graduación de profesionales de la salud.

La actividad contó con la presencia de la miembro del Buró Provincial del Partido Yuslaivys Borges, así como las principales autoridades del territorio moronense, directivos del sector de la salud, alumnos, profesores y familiares.

Durante el encuentro recibieron sus títulos 134 jóvenes, 62 de ellos de la especialidad de medicina, además de otras ramas como enfermería, técnico superior de ciclo corto en terapia ocupacional, Licenciatura en estomatología y Ciencias Farmacéuticas, entre otras.

La ocasión fue propicia para reconocer a los alumnos de mejores resultados académicos con los Títulos de Oro, así como a los mejores graduados por especialidad, mientras la Condición de Graduado Integral de la Facultad de Ciencias Médicas recayó en Antonio Alejandro Rodríguez López.