Ciego de Ávila acoge acto municipal por el Día de la Rebeldía Nacional

La Plaza Máximo Gómez Báez de esta ciudad fue el escenario del acto provincial por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, conmemoración que instituye el Día de la Rebeldía Nacional.

Bajo el lema «El Moncada es mi patria», la ceremonia reconoció a diversas entidades estatales por sus resultados en la gestión productiva y los servicios, en el marco de la efeméride que rememora las acciones lideradas por Fidel Castro el 26 de julio de 1953.

Durante el desarrollo del evento, las autoridades territoriales distinguieron el desempeño integral de los municipios Ciro Redondo y Ciego de Ávila, este último, merecedor de la sede provincial de la celebración central, que concentrará las principales actividades político-culturales de la jornada.