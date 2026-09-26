Ciego de Ávila aplica alternativas para facilitar el cobro de pensiones a los jubilados

El pago en la vivienda, la prioridad en todas las cajas bancarias durante la primera semana, el uso de cajeros automáticos y la incorporación de actores económicos no estatales son algunas de las vías que se aplican para acercar el dinero a los adultos mayores y reducir las largas colas en los bancos

Con más de 24 758 jubilados en el municipio de Ciego de Ávila y una pensión media de 3744 pesos, las autoridades de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), y el Banco Popular de Ahorro (BPA) han desplegado un conjunto de alternativas para que este sector vulnerable, pueda cobrar su mensualidad sin enfrentar las prolongadas colas que, tradicionalmente, se forman en las entidades bancarias.

Entre las medidas más relevantes destaca el pago en la vivienda, aplicado por el BPA desde hace dos meses.

Según explicó Jan Carlos Figuera Abreu, jefe del Departamento de Banca Personal de esa institución, casi 100 trabajadores bancarios están facultados para llevar el dinero hasta el domicilio de los jubilados en su radio de acción, una tarea que se irá extendiendo a otros municipios en los meses posteriores.

A ello se suma la prioridad absoluta en las cajas, durante la primera semana de la segunda quincena de cada mes.

Ridel González Teruel, jefe del Departamento Provincial de Efectivo en Bandec, precisó que, en esos días, todas las cajas de las sucursales se destinan, exclusivamente, a los jubilados, y solo cuando la cola se agota se atienden otras operaciones.

El BPA, por su parte, organiza el pago en seis grupos etarios para evitar aglomeraciones.

Los cajeros automáticos constituyen otra vía ágil, sobre todo en los municipios de Ciego de Ávila, Baraguá y Morón, donde el grueso de los pagos se realiza por esa vía.

Aunque a veces las denominaciones de los billetes impiden retirar el monto exacto, el jubilado siempre puede entrar a la sucursal y cobrar el 100 por ciento de su pensión.

Para quienes no pueden trasladarse, personalmente, Bandec mantiene el procedimiento del autorizo manuscrito: el jubilado escribe un papel con sus datos y autoriza a un vecino o familiar, quien debe presentar ese documento junto al carné de identidad del beneficiario y el propio.

A estas opciones se añade la incorporación de 26 actores económicos no estatales al pago de pensiones, una modalidad aprobada dentro de las 176 medidas y que ya beneficia a unos 300 jubilados en la provincia.

La incorporación es voluntaria y los interesados pueden contactar con su oficina bancaria o con la Dirección Provincial de Banca Personal.

Finalmente, para los adultos mayores que residen en casas de abuelos, los bancos llevan el cobro, directamente, a esas instituciones, mientras que la Empresa de Correos se encarga del hogar de ancianos.

Todas estas alternativas buscan un objetivo común: que el jubilado avileño pueda acceder a su dinero con la menor dificultad posible y sin exponerse a las inclemencias del tiempo o a la reventa de turnos, situación esta última que aún persiste y requiere una atención especial por parte de las autoridades del territorio.

Tomado de Invasor