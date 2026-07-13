Ciego de Ávila celebra séptimo aniversario del Consejo Electoral Nacional

En el encuentro se reconocieron trabajadores y personas vinculadas al trabajo del sistema electoral en la provincia avileña

El Consejo Electoral Provincial (CEP) de Ciego de Ávila celebró el séptimo aniversario de la creación del Consejo Electoral Nacional en una actividad donde se hizo un balance de lo realizado en ese tiempo, además de reconocer a trabajadores y autoridades con la actividad del órgano en la provincia.

El presidente del CEP, Osvaldo Álvarez Díaz, resaltó el trabajo realizado por el órgano en los últimos años, donde debieron atender las elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, a diputados al Parlamento o los plebiscitos para la Constitución de la República y el Código de las Familias.

Como parte del trabajo para asegurar el funcionamiento de la institucionalidad del país, el sistema electoral también ha atendido la cobertura de las plazas vacantes de delegados circunscripción, entre otros tipos de sufragio, los cuales en Ciego de Ávila se han celebrado con niveles de asistencia superiores al 60 por ciento de los electores convocados.

Por el trabajo desempeñado, la dirección del órgano reconoció a Alfonso López Brito y Froilán Agustín Mayola, supervisores del CEP, cuya labor en la provincia y en otros territorios del país ha permitido contar con una labor de control necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo Electoral Nacional.

También se resaltó la entrega de la compañera Martha Eulalia Batista Betancourt, jefa del Departamento de Economía del CEP, cuya labor ha contribuido de manera decisiva en el aseguramiento logístico de los procesos electorales que se atendieron en estos siete años.

Otras personas homenajeadas fueron Mislenys Almenares Pardo,, especialistas de cuadros y con sistemático trabajo en los envíos de información y Alianet Vargas Cañizares, gestora documental del CEP, quien se ha distinguido en el control de la documentación y el seguimiento al estudio de circunscripción.

El colectivo del CEP también reconoció el papel de la vicepresidenta, Marleny Baez Valdivia, en su rol de coordinación de los factores de la actividad electoral y la preparación de las autoridades y las distintas instituciones que intervienen el proceso de sufragio.

Durante la celebración se mencionó el papel de los vocales, quienes, de acuerdo a la Ley Electoral, son personalidades de probabada integridad ciudadana y que apoyan el trabajo del órgano en los distintos ow momentos de los sufragios.

La celebración a nivel de provincia del séptimo aniversario del CEN, cuya creación se celebrará el próximo 13 de julio, es el último punto de una serie de actividades desarrolladas en Ciego de Ávila en las últimas semanas y que tuvieron su momento trascendental con los actos de los diez consejos electorales municipales, celebrados ej la última quincena del mes de junio.

Tomado de Radio Surco