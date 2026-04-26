Ciego de Ávila garantiza servicios eléctricos en sus 19 policlínicos con kits fotovoltaicos

La Atención Primaria de Salud en Ciego de Ávila ha dado un paso significativo hacia la sostenibilidad energética.

Según confirmó a Invasor la Doctora Dianelys González Gallego, jefa de Atención Primaria de Salud en la Dirección General de Salud del territorio, los 19 policlínicos de la provincia cuentan ya con kits fotovoltaicos instalados y en funcionamiento.

“No solo los ubicados en las cabeceras municipales, sino también aquellos en que prestan servicios en algunos poblados tienen sus sistemas fotovoltaicos activos”, precisó la especialista.

Cada uno de estos centros dispone de paneles de dos KW, una capacidad que, si bien no resuelve todas las necesidades asistenciales, ha supuesto un cambio cualitativo en el servicio diario.

“Nos ha permitido atender a la población sin oscuridad. Ya no dependemos de linternas ni de luces de celulares. Contamos con iluminación eléctrica fija para atender en nuestras consultas”, explicó González Gallego.

Sin embargo, la funcionaria aclaró que los equipos de dos KW no pueden hacer funcionar servicios como ultrasonidos, rayos X o los de los laboratorios clínicos de forma simultánea o continua.

Ante esta realidad, cada policlínico ha diseñado estrategias alternativas: se atiende a los pacientes, se toman muestras y se procesan cuando regresa el fluido eléctrico convencional, o se reprograman los estudios de mayor consumo energético.

Entre los 19 centros, hay una excepción destacada: el Policlínico Norte, ubicado en la cabecera municipal de Ciego de Ávila. Este centro dispone de un sistema fotovoltaico de 10 KW, lo que le permite ofrecer un rango más amplio de servicios.

“Ese policlínico sí alcanza para brindar servicios vitales como rayos X, ultrasonidos y análisis de laboratorio. Por eso se ha convertido en un punto de concentración natural para gran parte de la población de la cabecera”, señaló la doctora.

No obstante, recordó que estos servicios requieren climatización y, en ocasiones, no pueden utilizarse al mismo tiempo. Pero, en términos relativos, el Policlínico Norte representa hoy la instalación de referencia para la atención con respaldo solar en la provincia.

La doctora González Gallego hizo un llamado a la comprensión de los pacientes: “Seguimos trabajando para mejorar. Los paneles nos han dado estabilidad para lo esencial, y en el Policlínico Norte podemos concentrar servicios de mayor complejidad. Todo el sistema se reorganiza para no dejar a nadie sin atención”.

Con esta iniciativa, Ciego de Ávila en la integración de energías renovables al sistema de salud, aunque persiste el reto de ampliar la capacidad instalada para lograr una cobertura total de servicios.

Tomado de Invasor