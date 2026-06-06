Ciego de Ávila impulsa iniciativas sostenibles para la conservación del medio ambiente

La delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) de Ciego de Ávila ha demostrado un compromiso excepcional con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, lo que la ha convertido en la sede destacada para el acto nacional por el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que tendrá lugar aquí el próximo 17.

A lo largo del último año, esta delegación ha implementado diversas iniciativas que han tenido un impacto significativo en la conservación de los recursos naturales y en la promoción de prácticas sostenibles en la comunidad.

Entre los resultados más destacados se encuentran programas de reforestación que han logrado recuperar áreas degradadas, así como campañas de sensibilización que han educado a la población sobre la importancia de cuidar el entorno.

Además, la delegación ha fomentado la investigación científica aplicada a la solución de problemas ambientales locales, promoviendo proyectos innovadores que integran tecnología y ciencia en la búsqueda de alternativas sostenibles.

Estas acciones no solo han contribuido a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también han fortalecido la colaboración entre instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y la comunidad.

La capacidad de la delegación para movilizar recursos y generar alianzas estratégicas ha sido clave para el éxito de sus programas.

Asimismo, su enfoque en la participación ciudadana ha permitido que más personas se involucren en la protección del medio ambiente, creando un sentido de responsabilidad colectiva.

La elección de esta delegación como sede del acto nacional por el 5 de junio no solo reconoce sus logros, sino que también sirve como plataforma para inspirar a otras regiones del país a adoptar prácticas similares.

Celebrar este evento en nuestro territorio será un homenaje a su arduo trabajo y un llamado a seguir avanzando hacia un futuro más sostenible para todos.