Ciego de Ávila pierde por nocaut tras desastre defensivo ante Camagüey

Los Tigres de Ciego de Ávila protagonizaron una de sus peores defensas del campeonato, con seis errores, que resultaron clave para su derrota por nocaut (12-0) frente a Camagüey este martes en el estadio José Ramón Cepero, en el marco de la Serie Nacional de Béisbol.

El abridor avileño, Liomil González, tuvo una salida complicada. Trabajó cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió nueve carreras (seis de ellas limpias) y recibió diez imparables. Por su parte, el zurdo camagüeyano Dariel Góngora dominó desde el montículo: en seis entradas no permitió carreras, concedió apenas dos hits, repartió dos ponches y otorgó una base por bolas, llegando a retirar a once bateadores consecutivos.

La ofensiva de Camagüey fue abrumadora: conectaron 16 hits y cinco de sus bateadores lograron más de un imparable.

Por los Tigres, solo tres jugadores lograron conectar de hit: Fernando de la Paz, Jhonatan Bridón y Reynaldo Valdivia.

Con este resultado, Camagüey consiguió su séptima victoria (4 derrotas), mientras que los Tigres sumaron su octava derrota, con apenas tres triunfos en la serie.