Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Ciego de Ávila pierde por nocaut tras desastre defensivo ante Camagüey

PorYoury Santana Gonzalez

Sep 17, 2025

Los Tigres de Ciego de Ávila protagonizaron una de sus peores defensas del campeonato, con seis errores, que resultaron clave para su derrota por nocaut (12-0) frente a Camagüey este martes en el estadio José Ramón Cepero, en el marco de la Serie Nacional de Béisbol.

El abridor avileño, Liomil González, tuvo una salida complicada. Trabajó cuatro entradas y dos tercios, en las que permitió nueve carreras (seis de ellas limpias) y recibió diez imparables. Por su parte, el zurdo camagüeyano Dariel Góngora dominó desde el montículo: en seis entradas no permitió carreras, concedió apenas dos hits, repartió dos ponches y otorgó una base por bolas, llegando a retirar a once bateadores consecutivos.

La ofensiva de Camagüey fue abrumadora: conectaron 16 hits y cinco de sus bateadores lograron más de un imparable.

Por los Tigres, solo tres jugadores lograron conectar de hit: Fernando de la Paz, Jhonatan Bridón y Reynaldo Valdivia.

Con este resultado, Camagüey consiguió su séptima victoria (4 derrotas), mientras que los Tigres sumaron su octava derrota, con apenas tres triunfos en la serie.

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan trabajadores de Cepil el Anteproyecto del Código de Trabajo (+Fotos)

Sep 17, 2025 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila: Restablecen suministro de agua potable tras reparación de avería crítica

Sep 17, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Reconoce Unidad Técnica de Ozono labor de periodista avileño

Sep 17, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Analizan trabajadores de Cepil el Anteproyecto del Código de Trabajo (+Fotos)

17 de septiembre de 2025 Luis Falcon Saavedra
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila: Restablecen suministro de agua potable tras reparación de avería crítica

17 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Canciller cubano presenta actualización del Informe sobre el bloqueo (+ Video)

17 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Reconoce Unidad Técnica de Ozono labor de periodista avileño

17 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila