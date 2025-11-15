Televisión Avileña

Ciego de Ávila recibe visita de trabajo de comisiones de la Asamblea Nacional (+Fotos)

PorLuis Falcon Saavedra

Nov 13, 2025

Por el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, en Cayo Coco, inició su recorrido la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La comisión, integrada por diputados nacionales, mantuvo un intercambio con los trabajadores de la terminal aérea, en el marco de una visita de trabajo que se extenderá este 13 y 14 de noviembre a la provincia de Ciego de Ávila.

Esta inspección cuenta con la participación de representantes de nueve comisiones permanentes del Parlamento. El objetivo central de la agenda es evaluar aspectos clave que permitirán asegurar y perfeccionar el proceso de rendición de cuentas del Gobierno Provincial ante la ANPP.

La gira por la provincia avileña prevé continuar con el análisis de diversos servicios de impacto para la población, como parte de las funciones de control de los diputados sobre la administración del Estado.

Intercambio en el Aeropuerto Internacional Jardines del Rey, de Cayo Coco:

      

 

 

