Ciegoplast mantiene su producción destinada a la infraestructura hidráulica

La Empresa Productora de Tuberías y Conexiones de Polietileno de Alta Densidad (Ciegoplast), ubicada en la provincia de Ciego de Ávila, mantiene la fabricación de tuberías, piezas y accesorios destinados al desarrollo y la rehabilitación de la infraestructura hidráulica del país, pese a las limitaciones económicas y energéticas que enfrenta Cuba.

De acuerdo con un reporte de Prensa Latina, el director de la entidad, Sergio Barrios, destacó que el colectivo ha diversificado sus producciones y establecido encadenamientos con instituciones estatales y actores privados para favorecer la sostenibilidad de la empresa y mejorar los ingresos de sus trabajadores.

Entre las nuevas líneas incorporadas figuran las columnas para pozos, los bajantes para el montaje de bombas y las tuberías de diámetros pequeños, en respuesta a necesidades de la población, precisó Barrios.

El directivo subrayó, además, el aporte de los innovadores y racionalizadores de la industria, cuyo trabajo contribuye a mantener por encima del 95 % la disponibilidad técnica de la moderna tecnología instalada en la entidad.

Por su parte, Arael Sotero, director de Producción, explicó que la empresa dispone de 19 máquinas para fabricar conexiones en forma de Y, T y codos de diferentes diámetros. También produce depósitos de 800 y 1 600 litros, una alternativa que contribuye al almacenamiento de agua en las viviendas ante las dificultades con el abastecimiento.

Las producciones de Ciegoplast resultan esenciales para respaldar inversiones hidráulicas y labores de rehabilitación de las redes, así como para responder a demandas vinculadas con el acceso al agua.

Tomado de Invasor