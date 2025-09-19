Científicos avileños profundizan estudios para mitigar impactos climáticos en Gran Humedal del Norte

Centro de Ingeniería Ambiental y Biodiversidad Ciego de Ávila (CIBA) mantiene e incrementa su interés por el desarrollo de investigaciones en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, declarado Sitio Ramsar El(CIBA) mantiene e incrementa su interés por el desarrollo de investigaciones en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, declaradoen el año 2002 por sus valores de relevancia internacional y catalogado como Área Protegida de Recursos Manejados (APRM), que abarca una superficie de 226 875 hectáreas y áreas correspondientes a cinco de los 10 municipios avileños.

Ciba Cuba Javier Gonzalez Garcia En la Junta Nacional Coordinadora de Áreas Protegidas, el Subdirector de Investigaciones Científicas del, se refirió particularmente al manejo y control de los recursos hídricos.

Abordó lo relacionado con la ejecución de obras hidráulicas estratégicas, la instalación de equipos automáticas para el control de aguas superficiales y subterráneas, así como los volúmenes de precipitaciones, lo que permite tomar decisiones dirigidas a proteger los acuíferos y planificar el consumo para actividades económicas y sociales.

González García expuso, además, elementos sobre la biodiversidad del área, destacando los valores de la avifauna, ictiofauna y la flora endémica. González García expuso, además, elementos sobre la biodiversidad del área, destacando los valores de la avifauna, ictiofauna y la flora endémica.

Durante su exposición subrayó los principales servicios ecosistémicos que ofrece el GHNA y la ejecución de estudios de peligro, vulnerabilidades y riesgo que posibilitan establecer pronósticos sobre el comportamiento de los escenarios futuros en el área, lo que facilita la adopción de medidas para proteger sus recursos naturales.

Se refirió a los impactos negativos como consecuencia del cambio climático (afectaciones por eventos hidrometeorológicos extremos, sequías, intensas lluvias, fuertes vientos), además de los perjuicios derivados de la salinidad y el aumento del nivel del mar.

En tanto, señaló que las afectaciones de origen antrópico están asociadas a actividades no sostenibles o mal gestionadas. En ese contexto se ejecutan acciones para promover un manejo sostenible de ese gigantesco ecosistema y el sector científico prosigue las labores investigativas.

Daylon Fundora Caballero Citma Avileño En el mencionado evento, el Subdirector de Investigaciones Científicas del Ciba estuvo acompañado por, investigador auxiliar de esa institución y jefe del Departamento de Recursos Naturales, Ecosistemas Priorizados y Cambio Climático en la Subdelegación de Medio Ambiente del, quien de igual forma ponderó los valores naturales del GHNCA y destacó las labores de conservación en esa área. Tomado del perfil de Facebook del CIBA