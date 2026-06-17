Cierre de jornada por el Día Mundial del Donante Voluntario moviliza a la circunscripción 47 en Ciego de Ávila

Con una donación masiva de sangre en la circunscripción 47, perteneciente al consejo popular Roberto Rivas Fraga, en Ciego de Ávila, concluyó este viernes la jornada por el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, que se celebra cada 14 de junio.

La cita evocó una frase emblemática de Fidel Castro: “No se puede medir en millones ni en dinero lo que significa una donación de sangre”, un pensamiento que resume el valor humanitario de cada aporte y que fue reafirmado por los integrantes de este altruista destacamento.

La doctora Yudelvys Pérez Falcón, directora del Banco Provincial de Sangre y jefa del Programa de Sangre en el territorio avileño, destacó que durante la jornada, iniciada el pasado 6 de junio, se alcanzaron más de 120 donaciones en toda la provincia. Subrayó, además, la participación activa de los municipios de Bolivia, Morón y Ciego de Ávila, así como el respaldo de compañeros del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del sector de la Educación.

En particular, Pérez Falcón reconoció la labor del colectivo de donantes de la circunscripción 47, un grupo que cuenta con 56 miembros activos y que recientemente obtuvo la condición de vanguardia en donaciones de sangre. La directora agradeció a cada uno de sus integrantes por su gesto solidario y por contribuir a salvar vidas.

Por su parte, Julio César Moreno Quintero, delegado de la circunscripción, expresó su gratitud a los actores económicos que colaboraron con la iniciativa, en especial al proyecto de desarrollo local Los Ramones, por su valioso aporte a los donantes.

Moreno Quintero adelantó, además, el compromiso asumido por el grupo de cara al próximo 13 de agosto, fecha en que se conmemorará el centenario del natalicio de Fidel Castro: llegar a los 100 donantes voluntarios.

Tomado de Invasor