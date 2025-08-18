Televisión Avileña

Clasifica equipo avileño de Fútbol Sala a siguiente etapa en el Campeonato Nacional

Ago 18, 2025

El equipo avileño de Fútbol sala campeón nacional logró avanzar a la segunda etapa del torneo al conseguír uno de los dos boletos clasificatorios de la llave C.

Los conjuntos de Camagüey y Ciego de Ávila se llevaron los cupos , mientras las Tunas y Sancti Espíritus terminaban en los puestos tres y cuatro.

Por los actuales monarcas brillaron en esta fase.
– Ilker Pérez García (Capitán)
– Alejandro Martín Gonzáles (Guarda Meta)
– Geovanny Neninger Luis (Pivot).

La próxima fase se jugará en Camagüey del 21 al 24 de agosto.

