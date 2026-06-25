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Colaboradores cubanos de la Salud fuera de peligro tras sismo en Venezuela

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jun 25, 2026

Inmediatamente que se conoció del sismo ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, el Ministro de Salud Pública de Cuba, Doctor José Angel Portal Miranda, estableció comunicación con la Dirección de la Misión Médica en ese país, la cual informó que lograron intercambiar con los equipos de trabajo en los 24 estados donde contamos con colaboradores, quienes se encuentran fuera de peligro y muchos de ellos incorporados desde el primer momento de los sucesos a las labores asistenciales en función del pueblo venezolano.

Los colaboradores de la Misión Médica Cubana en Venezuela ratifican su compromiso con la salud y el bienestar del pueblo en medio de la difícil situación.

Tomado de Granma

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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