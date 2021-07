Comenzó intervención sanitaria con Abdala en municipio de Cuba

La intervención sanitaria con el candidato vacunal antiCovid-19 Abdala comenzó hoy en esta ciudad de Cuba, cuando hace apenas unas horas el pueblo en masa salió a defender este logro de la Revolución.

En unos 126 puntos distribuidos por todo el municipio de Ciego de Ávila, serán inmunizadas alrededor de 100 mil personas mayores de 19 años, manifestó la jefa del programa de vacunación en la provincia, Yipsi González.

A pesar de la compleja situación sanitaria provocada por el coronavirus SARS-Cov-2, causante de la pandemia, los avileños salieron a las calles la víspera para respaldar al proceso revolucionario y rechazar los actos de grupúsculos que pretenden provocar inestabilidad social.

Concentrados en el parque José Martí en el centro de la capital provincial, los vecinos de la comarca, jóvenes e intelectuales condenaron las provocaciones de quienes pretenden socavar la tranquilidad del pueblo cubano.

Portando banderas cubanas y fotos de Fidel Castro, artistas de todas las manifestaciones respaldaron las palabras del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien convocó al pueblo a defender la Revolución y las conquistas del Socialismo.

La directora provincial de Educación, Bárbara Rodríguez, declaró a la prensa que «todos los reunidos aquí dejamos bien claro que no nos rendiremos, que no ocuparán las calles, esta batalla seguirá, pero nuestro pueblo no permitirá que acaben con lo que tanto nos ha costado».

«Iniciamos hoy la vacunación en Ciego de Ávila y seguimos trabajando, no solo en los vacunatorios, también en incrementar capacidades para los centros de aislamiento; en nuestras escuelas salvamos vidas, eso es lo primero y en eso tendríamos que pensar todos, sin distinciones», añadió.