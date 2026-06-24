Comienzan en Ciego de Ávila actos municipales por aniversario del Consejo Electoral Nacional

Los homenajes se extenderán toda esta semana y se prevén culminar el día 30 de junio con los encuentros en los municipios de Chambas y Morón.

Los actos municipales de celebración por la creación del Consejo Electoral Nacional (CEN) de la República de Cuba iniciaron en la provincia con un primer homenaje en los municipios de Ciro Redondo y Ciego de Ávila.

Las actividades se extenderán por todo durante los próximos días, con la presencia de las autoridades de los Consejos Electoral Municipales (CEM) y el Consejo Electoral Provincial (CEP), encabezado por su presidente, Osvaldo Álvarez Díaz, y la vicepresidenta, Marleny Báez Valdivia.

De acuerdo con el programa, se tiene previsto que en la próxima semana los reconocimientos lleguen a los municipios de Primero de Enero, Bolivia, Baraguá, Venezuela, Florencia y Majagua.

La jornada concluirá el martes 30 en las localidades de Chambas y Morón, cerrando así el calendario de actos en cada una de las demarcaciones.

En cada uno de estos encuentros, los integrantes de los consejos municipales realizarán un balance detallado del trabajo desarrollado en los últimos meses.

El análisis abarcará tanto las tareas relacionadas con los procesos electorales como las funciones administrativas que realizan estas estructuras.

Además, se impartirá un seminario dirigido a actualizar a los miembros de los CEM sobre las últimas indicaciones en el funcionamiento del sistema electoral cubano.

También se abordará el uso de las redes sociales como herramienta de comunicación y vínculo con la población, un tema cada vez más relevante en la labor de estos órganos.

Dentro de las actividades programadas, se incluye el reconocimiento a personalidades que han dedicado años de trabajo al ámbito electoral en sus territorios.

Asimismo, se someterá a control la gestión documental de cada consejo municipal, con el objetivo de mantener el orden y la transparencia en sus archivos.

La Ley Electoral No. 27 otorga a los Consejos Electorales Municipales un papel fundamental en la vida política y social de cada territorio. Estos órganos son los responsables directos de garantizar que cada proceso electoral se desarrolle con transparencia y justicia desde las bases, asegurando que la voluntad popular se exprese correctamente en las urnas.

El presidente del CEP, Osvaldo Álvarez Díaz, entrega un cuadro con la imagen de José Martí a Rubén Antonio Gutiérrez Macías, presidente del CEM de Ciego de Ávila en reconocimiento al trabajo realizado por ese órgano electoral

De igual modo, los CEM actúan como enlace entre la ciudadanía y las instituciones electorales superiores. Su trabajo cotidiano incluye desde la preparación de las mesas electorales hasta la divulgación de la información sobre fechas y procedimientos, siempre con el propósito de fortalecer la democracia participativa en el país.

Una vez finalizados todos los actos municipales, la provincia celebrará el acto provincial, que servirá como antesala a la conmemoración oficial del aniversario del CEN.

La fecha central de esta jornada es el 13 de julio de 2019, día en que se fundó este órgano permanente.

El Consejo Electoral Nacional fue establecido tras la proclamación de la Constitución de la República de 2019. Su creación respondió a la necesidad de contar con una institución estable, encargada de organizar y supervisar los procesos electorales y los mecanismos de participación popular en todo el país.

Con estas actividades, Ciego de Ávila se suma a la celebración nacional, reafirmando el compromiso de sus autoridades y trabajadores electorales con la transparencia y la legalidad en cada paso del sistema político cubano.

Tomado de Radio Surco