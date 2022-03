Compañía australiana pretende explotar mina de oro en Ciego de Ávila

Lo que afirmábamos en una nota anterior, relacionado con la no explotación del yacimiento aurífero conocido como Gaspar-El Pilar, a propósito de la minería ilegal al Este de Ciego de Ávila, podría modificarse en solo unos meses, si se concreta el proyecto de prospección liderado por la compañía australiana Antilles Gold Ltd.

Una nota de la ASX (Australian Securities Exchange/Mercado de valores de Australia), fechada el 1ro. de marzo, informó que Antilles Gold Ltd. presentó el proyecto Los Llanos, a través de la formalización de una Asociación Económica Internacional (AEI) con la sociedad mercantil cubana documento.

Mediante el acuerdo de exploración global, la compañía australiana pretende “realizar exploraciones y estudios preliminares de depósitos de oro y cobre/oro previamente explorados en Cuba, que están incluidos en la AEI, antes de recomendar qué concesiones mineras deben transferirse a la empresa minera conjunta existente, Minera La Victoria SA, para su posterior exploración y desarrollo potencial”.

De esta manera, Los Llanos actuaría como una suerte de incubadora de proyectos mineros que podrían seguir el desarrollo a corto plazo de la mina de oro/plata La Demajagua, ubicada en Isla de la Juventud.

Hasta la fecha, Antilles Gold Ltd. ha recomendado la inclusión de tres propiedades a la AEI: tres yacimientos de pórfidos de cobre/oro altamente prospectivo (Ciego de Ávila); un gran depósito de cobre/oro VMS en Golden Hills (Las Tunas), y yacimientos de sulfuros de oro en Florencia y Maclama (Camagüey-Las Tunas).

Oro avileño: prometedor

Según un comunicado de prensa del Dr. Chris Grainger, geólogo y director de Exploraciones de la compañía, los afloramientos superficiales del grupo de yacimientos El Pilar, San Nicolás y Gaspar son prometedores. “Los cuerpos de mineral de pórfido de cobre/oro indican que es un prospecto a cielo abierto muy grande, y una excelente oportunidad de exploración”.

La parte extranjera dijo que el informe con estos resultados prospectivos fue presentado a GeoMinera S.A, junto con la propuesta del programa de trabajo y el presupuesto hasta finales de 2023.

Si en definitiva se confirma el potencial “para una importante mina a cielo abierto”, la concesión minera de 212 kilómetros cuadrados que alberga el sistema de pórfido será transferida a la empresa minera de riesgo compartido ya existente, Minera La Victoria S.A, para una mayor exploración y posible desarrollo.

La noticia se ha esparcido en medios internacionales, empero la empresa Geominera S.A. no se ha pronunciado ni ha actualizado su web con la participación en una nueva AEI. Tampoco se encontró referencias en la página oficial del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX).

No obstante, el comunicado de prensa de Antilles Gold Ltd. alude a la presentación de programas de trabajo detallados y presupuestos para las actividades a realizar bajo el Proyecto Los Llanos, hasta diciembre de 2023.

En estos momentos, según el documento, se estarían determinando bilateralmente los pasos a seguir, pero se adelanta que “incluirá la reinterpretación de los datos existentes, mapeo geológico, estudios geofísicos, incluido el magnetismo terrestre, programas de polarización inducida, y un programa de perforación en aquellas propiedades que indican desarrollo potencial”.

Tal y como referenciamos en una nota anterior, en 2017 la Sociedad Mercantil GeoMinera S.A. emitió un documento que proponía 13 áreas de interés para la minería en su cartera de oportunidades. La primera de la lista es El Pilar. Refería el texto que “los datos sobre la mineralización apuntan a la existencia de 10 cuerpos minerales de morfología irregular, con una distribución igualmente irregular del Au; además pirita, calcopirita, calcocita, covelina, enargita, oro nativo, aurocuprita, alguna malaquita, azurita y rara bornita, limonita, goethita y hematita”.

Al año siguiente, en mayo, GeoMinera S.A. ya tenía el permiso de reconocimiento de los minerales de oro y cobre en el área. Mediante la Resolución 156 de 2017, del Ministerio de Energía y Minas, se concedió la autorización, válida por un año, para “realizar estudios de reconocimiento, recopilar, integrar, y evaluar la información existente; así como realizar perforaciones de verificación, pruebas metalúrgicas y análisis de laboratorio, con el propósito de seleccionar áreas para la prospección-exploración”.

El área en cuestión abarca una extensión mayor: casi 18 000 hectáreas entre los municipios de Baraguá, Primero de Enero y Ciro Redondo. En 2019 se vencía el plazo para prorrogar la vigencia de la autorización, pero un documento con cierre de junio de la Oficina Nacional de Recursos Minerales la incluye como válida.

De hecho, la cartera de oportunidades del MINCEX contempla en Ciego de Ávila 18 proyectos y uno de ellos es el reconocimiento geológico y la exploración para metales preciosos en el área denominada Venegas (para el que se propone una inversión de cinco millones de dólares).

El sector de la Minería es el quinto con más oportunidades de negocios en Cuba (52 proyectos), según la cartera del MINCEX.

¿Por qué tanto entusiasmo?

El documento publicado por Antilles Gold Ltd. refleja un entusiasmo apuntalado por investigaciones sobre el terreno que indican la presencia de mineralización in situ de sulfuro de cobre y oro, lo cual sugiere que el núcleo de pórfido (tipo de roca ígnea) está inmediatamente debajo de la superficie y no ha sido comprobado con una perforación más profunda.

Las investigaciones realizadas por el Dr. Grainger, hasta ahora, señalan que los núcleos de pórfido potásico de cobre-oro podrían extenderse hacia abajo verticalmente más de 1 000 metros y las exploraciones anteriores solo llegaron a los 75 metros. “Dado el tamaño de las zonas de alteración fílica en la superficie, tanto en El Pilar como en San Nicolás, los yacimientos de pórfido podrían superar fácilmente los 500 metros, lo que indica que es un objetivo de gran tamaño de pórfido y una excelente oportunidad de exploración”, señala el texto.

No es la primera vez que el potencial aurífero del Este de Ciego de Ávila genera titulares y expectativas, después de la segunda mitad del siglo pasado. Los primeros en buscar fueron los canadienses, a mediados de los 90, pero la fiebre del oro se había apagado antes de los 2 000, aunque furtivamente se siguió picando piedras en la zona.

Antilles Gold Ltd. tiene a su favor estar operando ya en Cuba, desde marzo de 2020, aunque la licitación para explotar el yacimiento de La Demajagua data de 2015. Para ese momento la compañía se llamaba Pan Terra Gold Ltd.

En octubre de 2021 la minera australiana había obtenido resultados positivos en la Isla de la Juventud.

Habrá que esperar para saber si en Ciego de Ávila quedan muchos pedacitos de oro.

Sayli Sosa (INVASOR)