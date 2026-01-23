Concluye Copa de Béisbol de Segunda Categoría “Marcial Cardoso Álvarez” in memoriam

El equipo Tres Años se coronó campeón de la Copa de Béisbol de Segunda Categoría “Marcial Cardoso Álvarez” in memoriam, celebrada en el municipio avileño de Morón.

En la final, el conjunto superó al equipo 49 del Consejo Popular de Patria, con un marcador de tres carreras por cero, gracias a una soberbia labor monticular de Roibel Figueras.

Este lanzador, ex integrante de la escuadra de Los Tigres Avileños, solo permitió un par de imparables en el partido decisivo y fue factor esencial para la obtención de la corona.

El certamen, desarrollado durante varias jornadas, resultó un éxito total, al combinar una impecable organización, disciplina y el respaldo de jugadores, directivos y la población del Consejo Popular Patria.