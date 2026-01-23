Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Concluye Copa de Béisbol de Segunda Categoría “Marcial Cardoso Álvarez” in memoriam

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Ene 22, 2026

El equipo Tres Años se coronó campeón de la Copa de Béisbol de Segunda Categoría “Marcial Cardoso Álvarez” in memoriam, celebrada en el municipio avileño de Morón.

En la final, el conjunto superó al equipo 49 del Consejo Popular de Patria, con un marcador de tres carreras por cero, gracias a una soberbia labor monticular de Roibel Figueras.

Este lanzador, ex integrante de la escuadra de Los Tigres Avileños, solo permitió un par de imparables en el partido decisivo y fue factor esencial para la obtención de la corona.

El certamen, desarrollado durante varias jornadas, resultó un éxito total, al combinar una impecable organización, disciplina y el respaldo de jugadores, directivos y la población del Consejo Popular Patria.

 

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Comienza en Ciego de Ávila el evento ANGIOCAV 2026

Ene 22, 2026 Mariesly Wong Morales
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Los no olvidados de Arletty White Morales (+Video)

Ene 22, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

En la recta final las reparaciones del central Primero de Enero

Ene 22, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte

Concluye Copa de Béisbol de Segunda Categoría “Marcial Cardoso Álvarez” in memoriam

22 de enero de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Comienza en Ciego de Ávila el evento ANGIOCAV 2026

22 de enero de 2026 Mariesly Wong Morales
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Los no olvidados de Arletty White Morales (+Video)

22 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

En la recta final las reparaciones del central Primero de Enero

22 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila