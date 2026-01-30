Condecoran a trabajadores y colectivos destacados en Ciego de Ávila +Fotos)

Un emotivo acto de reconocimiento a trabajadores y colectivos destacados de Ciego de Ávila, celebrado en el salón de protocolo del Comité Provincial del Partido, rindió homenaje al esfuerzo y la dedicación que caracterizan a los cubanos, en el marco de un nuevo aniversario de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba.

Durante la ceremonia, se otorgó la prestigiosa Medalla Hazaña Laboral a diecinueve trabajadores de diversos sectores, pertenecientes a los sindicatos de Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; Comunicaciones, Informática y Electrónica; Construcción; y Energía y Minas. Este galardón reconoce su trayectoria relevante y su compromiso inquebrantable con sus respectivas actividades laborales.

Asimismo, en un gesto que honra la labor colectiva, se entregó el Sello 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba a siete trabajadores y seis colectivos que han demostrado resultados integrales en la provincia, evidenciando el impacto positivo de su trabajo en la comunidad.

Un momento destacado del evento fue la entrega de la Bandera de Proeza Laboral a los colectivos de la Gerencia Territorial de ETECSA y la Sucursal de EMPRESTUR. Este reconocimiento constituyó un tributo a su entrega, abnegación y sensibilidad humana, cualidades que brillaron con especial intensidad durante la recuperación del oriente del país tras el paso del Huracán Melisa.

La ceremonia no solo celebró los logros individuales y colectivos, sino que también reforzó el espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a los trabajadores cubanos, quienes, con su esfuerzo diario, contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad.