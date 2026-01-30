Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Condecoran a trabajadores y colectivos destacados en Ciego de Ávila +Fotos)

PorLuis Falcon Saavedra

Ene 29, 2026

Un emotivo acto de reconocimiento a trabajadores y colectivos destacados de Ciego de Ávila, celebrado en el salón de protocolo del Comité Provincial del Partido, rindió homenaje al esfuerzo y la dedicación que caracterizan a los cubanos, en el marco de un nuevo aniversario de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba.

Durante la ceremonia, se otorgó la prestigiosa Medalla Hazaña Laboral a diecinueve trabajadores de diversos sectores, pertenecientes a los sindicatos de Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros; Comunicaciones, Informática y Electrónica; Construcción; y Energía y Minas. Este galardón reconoce su trayectoria relevante y su compromiso inquebrantable con sus respectivas actividades laborales.

Asimismo, en un gesto que honra la labor colectiva, se entregó el Sello 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba a siete trabajadores y seis colectivos que han demostrado resultados integrales en la provincia, evidenciando el impacto positivo de su trabajo en la comunidad.

Un momento destacado del evento fue la entrega de la Bandera de Proeza Laboral a los colectivos de la Gerencia Territorial de ETECSA y la Sucursal de EMPRESTUR. Este reconocimiento constituyó un tributo a su entrega, abnegación y sensibilidad humana, cualidades que brillaron con especial intensidad durante la recuperación del oriente del país tras el paso del Huracán Melisa.

La ceremonia no solo celebró los logros individuales y colectivos, sino que también reforzó el espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a los trabajadores cubanos, quienes, con su esfuerzo diario, contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad.

    

Por Luis Falcon Saavedra

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura

Rinden homenaje a José Martí en Morón (+Fotos)

Ene 29, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Sociedad

Cerca de la realidad de un sueño

Ene 29, 2026 Ariel González
Ciego de Ávila Deporte

Martí y el Deporte

Ene 29, 2026 Youry Santana Gonzalez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura

Rinden homenaje a José Martí en Morón (+Fotos)

29 de enero de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Sociedad

Cerca de la realidad de un sueño

29 de enero de 2026 Ariel González
Ciego de Ávila Deporte

Martí y el Deporte

29 de enero de 2026 Youry Santana Gonzalez
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Celebran en Ciego de Ávila el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba +Fotos)

29 de enero de 2026 Luis Falcon Saavedra