Confirma Ministerio de Salud Pública fallecimiento por arbovirosis

Dic 1, 2025

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) informó este lunes la confirmación de 33 fallecidos por arbovirosis en el país, en medio de una situación epidemiológica compleja, donde el dengue y el chikungunya mantienen una amplia circulación.

En la revista Buenos Días, la viceministra Carilda Peña García, detalló que de ese total, 12 muertes corresponden a dengue (7 de ellos menores de 18 años) y 21 a chikungunya (14 menores de 18 años).

Aunque el sistema de vigilancia de síndrome febril muestra un descenso gráfico general, la viceministra alertó sobre un grupo de territorios donde la tendencia es al incremento. Además, explicó que «el corredor endémico de la fiebre se encuentra en zona de epidemia, excepto el municipio especial Isla de la Juventud y Matanzas, el resto de las provincias muestran un comportamiento hacia la epidemia».

Respecto a las enfermedades específicas, se reportaron 5 717 casos nuevos de chikungunya en la semana, la gran mayoría por sospecha clínico-epidemiológica. El acumulado hasta el cierre de este domingo es de 38 938 casos, de los cuales 37 678 son sospechas clínicas y 1 260 confirmados por PCR.

«El dengue sigue en las 14 provincias, los 43 municipios y las 51 áreas de salud», precisó la Peña García.

Sobre la estrategia de diagnóstico, explicó la particularidad del sistema cubano: «Hemos explicado varias veces que el PCR es la prueba confirmatoria, pero ante una situación epidémica como tenemos en el país, casos con sospechas clínicas epidemiológicas… son casos que nosotros consideramos también positivos».

En el frente de la lucha antivectorial, se reportó un incremento en el índice de infestación, que alcanza 0,89, con las provincias de Camagüey, Pinar del Río, Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y La Habana mostrando los valores más elevados. No obstante, se destacó una mejora en el tratamiento adulticida, con un cumplimiento que pasó del 79 % al 90 % de lo planificado.

«Eso es lo óptimo, nosotros tenemos que llegar a lo máximo y tenemos que sobrecumplir», recalcó.

La viceministra finalizó haciendo un llamado de alerta a la población, especialmente a las familias, para reforzar las medidas de control y protección, en particular con los grupos más vulnerables como los ancianos solos y los menores de un año.

