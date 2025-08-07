Consolida mercado agropecuario avileño La Cuba variedad y calidad de productos (+Fotos)

El nuevo mercado ‘La Cuba’ de la capital provincial conquista a sus visitantes gracias al suministro sistemático de productos de alta calidad, el buen trato y la flexibilidad en los medios de pago, que incluyen plataformas electrónicas y efectivo donde la aceptación del público es un reflejo del compromiso del mercado con la excelencia en el servicio y la satisfacción del cliente.

El suministro sistemático de alimentos frescos y otros artículos ha generado una gran aceptaciónde por parte de quienes lo visitan desde su inauguración lo que mantiene una variedad de productos agrícolas y otros.

Yamila Rodríguez Salas,administradora del mercado agropecuario La Cuba dijo que mantienen todas las ofertas desde que iniciamos y se están comercializando entre 15 y 18 productos diarios. El objetivo es llegar a 24 productos. No hemos tenido escasez de productos en ningún momento porque siempre ha entrado mercancía con frecuencia.

La excelencia en el servicio y la calidad del producto esta última se chequea con exigencia a la hora de su descarga, lo explica John Bárbaro ,representante de los puntos de venta del mercado agropecuario; nosotros tenemos un centro de beneficio en la empresa La Cuba del cual radica el mercado donde los productos ya vienen evaluados sobre su calidad y lo verificamos aquí, así controlamos de que sean correctamente evaluados teniendo en cuenta la calidad, el grosor, el diámetro y la coloración del producto en el mismo transcurso del día se vende todo el producto que hay.

Amarili Ferriol, clienta de este establecimiento , destacó con satisfacción, que el mercado mantiene buenas ofertas como el plátano macho, el plátano burro, el plátano fruta,entre otros productos muy demandado por la población.

El nuevo mercado nombraso La Cuba», en el municipio cabecera de Ciego de Ávila, se destaca por la calidad de los productos, la aceptación del público, el buen trato y las facilidades de pago ,lo que lo convierte en un punto de referencia para la comunidad con un suministro sistemático de productos de calidad.